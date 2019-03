29. März 2019, 19:02 Uhr München heute Die Rätsel Münchens / Die schönsten Frühlingswanderungen

Von Sara Maria Behbehani

Warum gibt es Masskrugtresore im Hofbräuhaus? Was hat die Tonabfolge der MVG-Ansagen mit dem Schäfflertanz zu tun? Und warum wechselt am Viktualienmarkt eigentlich ständig die Marke des ausgeschenkten Bieres?

Wer schon eine Weile in München wohnt, kommt leicht auf den Gedanken, er würde sich recht gut auskennen in diesem Großstadt-Dorf. Doch wer genau hinschaut, entdeckt viele Ungereimtheiten - von wechselnden Straßennamen bis zu scheinbar fehlenden Gleisen.

Die Stadt wirft viele Fragen auf, auf die sich gar nicht so leicht Antworten finden lassen. Meine Kollegen haben sich auf die Suche nach Erklärungen gemacht - Erklärungen auf die Rätsel dieses sonderbaren Münchens.

Das Wetter am Wochenende: Uns erwartet ein sonniges, trockenes Wochenende bei Höchsttemperaturen von 18 Grad. Erst Sonntagabend kann es zu Schauern kommen.

Um das Siegestor herum soll es schöner werden Lange schon ist der Bereich um das Monument ein öder Stadtraum. Nun wird er für knapp 6 Millionen Euro zu einem Boulevard mit Pappel-Allee, Sitzbänken und Rosenbeeten. Zum Artikel

SPD will beim Radverkehr Tempo machen Kaum hat das Unterschriftensammeln für den Radentscheid begonnen, will die SPD die Forderungen in den Stadtrat bringen. Die Grünen als Hauptinitiatoren halten das für bloße Taktik. Zum Artikel

Circus Krone baut Altersheim für Elefanten In Weßling will der Circus Krone einen Ruhesitz für alte Elefanten errichten. Bis der fertig ist, kommen die Tiere in eine Residenz in Spanien. Die ersten fünf sind bereits eingetroffen. Zum Artikel

VoicesInTime/Stefan Kalmer | 30.03. Jazzclub Unterfahrt Dieses Ensemble zeigt Flexibilität, singt Goethe-Lyrik, und schmettert Nummern von Aretha Franklin, Meat Loaf, den Bangles oder Leonard Cohen.

No Sex | 30.03. Kammerspiele Der Japaner Toshiki Okada nimmt unverblümt seine unverheirateten Landsleute auf die Schippe: Die konsumistisch geprägte Kultur des Begehrens wird futuristisch-fernöstlich inszeniert und von Kritikern gefeiert.

Sperrsitz zum Indiebookday | 30.03. Literatur Moths Der in sprichwörtlich erlesenen Kreisen als Lyrikchampion erkorene Tristan Marquardt lädt Autoren und Verleger ein und fühlt der deutschsprachigen Poesie den Puls. Eintritt frei!

