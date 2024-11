Seit 30 Jahren begeistern die kleinen spinatgrünen Anarchisten mit den aubergineförmigen Knubbelnasen aus der Feder von Autor, Illustrator und Liedermacher Erhard Dietl ihre jungen Fans. Längst nicht mehr nur in Büchern, sondern bald auch in ihrem zweiten Kinofilm. Dabei liegen die Olchis, laut ihrem Erfinder „coole, relaxte Typen in einer hektisch durchgetakteten Welt“, am liebsten den ganzen Tag in Matschpfützen herum und werfen mit originellen Schimpfwörtern um sich -„Muffelwind und Fliegenbein, kann das Leben schöner sein“.