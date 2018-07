22. Juli 2018, 18:54 Uhr Die neue M-Zone Erfolgreich verhandelt

Die Stadt München hat sich Vorteile gesichert

Von Andreas Schubert

Der Münchner Stadtrat wird sich am kommenden Mittwoch mit der Tarifstrukturreform des MVV befassen und ihr aller Voraussicht nach auch zustimmen. Denn bevor die Gesellschafterversammlung des MVV die Tarifreform beschloss, hatten sich die Vertreter der Stadt vehement dafür eingesetzt, dass die Münchner gut dabei wegkommen. Der größte Streitpunkt war der Preis für die neue M-Zone. Laut der aktuellen Preistabelle für die Zeit nach der Reform soll ein Monatsticket 59,90 Euro kosten. Für etwa 100 000 Münchner, die bisher eine für zwei Ringe gültige Isarcard hatten, wird es pro Monat um 4,70 Euro teurer, also um rund 15 Cent pro Tag. Das entspricht nach Angaben des MVV einem Drittel der Zeitkarteninhaber in der Stadt. Dafür ist das Ticket nun im gesamten erweiterten Innenraum gültig. Wer eine Monatskarte für diesen hat, zahlt aktuell noch 79,10 Euro. Die Einschätzung des Münchner Oberbürgermeisters Dieter Reiter (SPD), die Reform komme allen zugute, das Tarifsystem werde einfacher, klarer und biete den Kunden mehr fürs Geld, teilen längst nicht alle, wie nicht nur die Beispiele aus dem Umland zeigen. Auch die Münchner Sektion des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) hält die Reform für unausgegoren, weil sie erstens für viele höhere Preise mit sich bringt und zudem nicht so logisch sei, wie sie nach dem Beschluss gefeiert wurde. "Es geht doch einfacher, ohne sperrige Bezeichnungen", kritisierte Münchens VCD-Chef Wolfram Liebscher. "M+1 ist ein Jargon nur für Eingeweihte."

Die Reform ist zudem an Vielfahrern mit Dauerticket ausgerichtet. Wer den ÖPNV nur gelegentlich nutzt, zahlt vor allem mehr. Erstmals wird die Drei-Euro-Marke bei Einzelfahrscheinen überschritten. Sie sollen 3,30 Euro kosten. Immerhin werden die Streifenkarten nicht teurer: Eine Fahrt bleibt wie heute bei 2,80 Euro.

Was tatsächlich eine noch größere Vereinfachung mit sich bringen würde, wäre eine Preisgestaltung nach zurückgelegter Strecke, vergleichbar mit der Oyster-Card in London. Ein Feldversuch des MVV ist für nächstes Jahr geplant, die Abrechnung könnte per Smartphone erfolgen. Das Smartphone soll via GPS geortet werden. Bei dieser Art von elektronischem Ticket ergeben sich aber nicht nur Datenschutzprobleme. Denn auch wenn es zunächst sehr gerecht klingt, dass Passagiere für die zurückgelegten Kilometer zahlen sollen, könnte dies zu erheblichen Kosten führen. Das Münchner U-Bahnsystem ist ebenso wie die S-Bahn und die Tram bis auf Ausnahmen radial auf das Zentrum ausgerichtet und hat nur wenige Tangentialverbindungen. Man muss also oft viele Kilometer mehr fahren, als das Ziel tatsächlich entfernt ist - auch dieses Problem ist bisher ungeklärt.