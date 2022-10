Von Jürgen Moises

Und dann hört man es doch noch rauschen, das blaue, graue, weite, nasse Meer. Im letzten Stück "Die Reise durch die Tiefen des Meeres", das sich auf knapp 18 Minuten hochschwingt. Auf dieses läuft im Grunde alles zu auf "Ozean", dem neuen Album von Erol Dizdar alias Die Lore, das am 7. Oktober auf dem Münchner Label Echokammer erschienen ist. Das Stück fängt mit besagtem Meeresrauschen an, begleitet von einem Keyboard, das bald wellenartig auf und ab stolpert. Dann setzt ein Schlagzeug ein, es geht in die Weite, und man glaubt sich plötzlich in einem Prog-Rock-Stück von Pink Floyd. Irgendwann klappert ein E-Beat-Rhythmus, eine Gitarre erklingt, es wird verspult und leicht verschwurbelt, wie das unter Wasser wohl so ist. Gegen Schluss hört man einen geisterhaften Chor (Sirenen?), eine harte Gitarre und das einzige, mehrfach wiederholte Wort: "Plastik".

Spätestens hier ist es vorbei mit der Meeres-Romantik, welche zuvor auf "Ozean" sechs Stücke lang facettenreich, aber auch nicht bruchlos beschworen wird. Auf dem Album macht Die Lore ("Erol" rückwärts) das alleine, heißt: Dizdar hat alles alleine eingesungen und gespielt. Beim Release-Konzert am 8. Oktober im Werkraum der Kammerspiele wird er dagegen mit Jakob Thun am Schlagzeug, Andi Kainz an Keyboard, Orgel und Synthesizer sowie Simon Ackermann am Bass in See stechen. Drei Musikern, die mit allen Wassern gewaschen sind. Kainz und Thun kennt man als Mitglieder der Neokrautrock-Band Karaba. Jakob Thun trommelt außerdem bei der Weltmusik-Band Embryo. Und Simon Ackermann hat bisher unter anderen bei Zwirbeldirn gespielt.

Zumindest in München hat Erol Dizdar einen kleinen Legendenstatus

Als Karaba haben Kainz und Thun zudem schon mal Damo Suzuki, den Ex-Sänger der Krautrock-Legende Can, in München begleitet. Wie man in die Welten anderer Musiker eintaucht, das wissen sie also. Im Falle von Erol Dizdar machen sie das nun bei einem Musiker, der zumindest in München einen kleinen Legendenstatus hat. Bereits in den Neunzigern spielte er bei Bands wie Green Slime oder The Flynns und bald darauf bei Kamerakino. Dizdar hat Musik zu Theaterstücken geschrieben. Er tritt seit einigen Jahren mit Konnexion Balkon in Fußgängerzonen auf und sitzt aktuell bei der tollen, seit ihrem Debüt "Fatal Schwach" von 2016 auch deutschlandweit bekannten Postpunk-Band Friends of Gas am Schlagzeug.

Die Lore, die ist eigentlich als Spielerei, aus Spaß heraus entstanden, wie Dizdar am Telefon verrät. Das heißt ohne Zwang und ohne größere Ambitionen. Unter Corona wurde das Ganze aber irgendwie zum Selbstläufer. Im Homestudio nahm er gleich mehrere Alben hintereinander auf, darunter etwa "Die Gylotionische Bibel", eine Mischung aus Konzeptalbum und Hörspiel. Unter dielore.bandcamp.com kann man das alles hören. Zum "Ozean" kam es rein musikalisch. Er wollte, sagt er, schon immer eine "lange Nummer" machen. Und weil das Ergebnis irgendwie nach "unter Wasser tauchen" klang, wurde schließlich ein Konzeptalbum daraus, das es, ermöglicht durch Albert Pöschl von Echokammer, erstmals auch auf Vinyl gibt.

Um die lange Prog-Rock-Nummer umzusetzen, braucht es nun die Band. Auf der Bühne wird man zudem eine Performerin sehen, die an einem Küchentisch einen Blaubeer-Pfannkuchen isst. Ein Sinnbild für unseren blauen Planeten? Zu anderen Stücken wird es von Anton Kaun und Veronica Burnuthian kreierte Videokunstwerke geben. Wie etwa zu "Das Schwimmbecken auf dem Atlantikkreuzer", einer beschwingten Swing-Nummer, die mit Sprechgesang und polemischem Witz an Helge Schneider erinnert. Bei "Wellentanz" geht es gefühlt in Richtung Neue Neue Deutsche Welle. In "Die Reise durch die Tiefen des Hirns" wird die Meeresfahrt zur Traumreise. Und in "Transatlantikexpress" lassen die leicht trashigen E-Beats an den Underground-Heroen Wesley Willis denken. Wobei das geschmetterte "New Yooork" auch an Udo Jürgens gemahnt. In Teilen wirken die Stücke noch wie Skizzen, aber das ist auch Bestandteil ihres Charmes. Dafür ist, erzählt Erol Dizdar, mit "Gehirnzirkus" bereits das nächste Album im Kasten.

Die Lore: Ozean (Echokammer), live am Sa., 8. Okt., 20 Uhr, Kammerspiele, Werkraum, Hildegardstr. 1