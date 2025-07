Am Ende Ovationen vom Publikum, natürlich. Denn was die drei Künstler – der Bariton Georg Nigl, der Schauspieler Nicholas Ofczarek und Generalmusikdirektor Vladimir Jurowski als Klavierbegleiter und durchaus auch als Klavierkommentator – in diesen neunzig Minuten im voll besetzten Prinzregententheater an musikalischer Intensität, sprachlicher Genauigkeit, klanglicher Differenziertheit und darstellender Vergegenwärtigungskraft geboten haben, musste alle packen und zum Mit- und Nachdenken, fast möchte man sagen, zwingen.

„Die letzten Tage der Menschheit“ hatte Karl Kraus für unspielbar erklärt und einem „Marstheater“ zugeordnet. Daher lehnte er auch Inszenierungen etwa vom Meisterregisseur Max Reinhardt ab. Doch Kraus war selbst ein begnadeter Vorleser, ja, Entertainer, der ganze Offenbach-Operetten brillant vorzutragen wusste. Daher sind schon seit seinen Tagen Lesungen aus diesem gewaltigen Textkonvolut zu einer bewährten Form geworden, dieses unmögliche Theaterstück, das Kraus unter anderem aus den Fundstücken in zahllosen Zeitungsartikeln, Berichten, Reden und anderen Verlautbarungen während des Ersten Weltkriegs zusammenmontierte, doch öffentlich wirksam zu präsentieren.

Kraus deckte da die Unsäglichkeiten, Hetzreden, Verrohungen, Brutalitäten und Grausamkeiten nicht nur in den Schützengräben, sondern gerade in der Gesellschaft schonungslos auf - angefangen von Kaiserreden bis zum Ächzen und Stöhnen des namenlosen Kanonenfutters. Einer der eindrucksvollsten vorlesenden Präsentatoren war in den Sechziger- und Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts Helmut Qualtinger. Schon bei ihm aber zeigte sich, dass die pure Vortragsvirtuosität manchmal auch ablenken konnte vom ungeheuerlichen Inhalt.

Um nicht missverstanden zu werden: Die absolut fesselnde und bannende Virtuosität des Vortrags von Nicholas Ofczarek traf die je typischen Dialektfärbungen der gemeinen Wiener auf der Straßen, das seelenlose Offiziersgeschnarre, das kleinlaute Stottern der Rekruten und die gräulichen Großspurigkeiten von Kriegsgewinnlern und hohen Tieren bewunderungswürdig. Dem entsprach der Facettenreichtum von Georg Nigl, der Lieder von Gustav Mahler nach Texten „Aus des Knaben Wunderhorn“ und Lieder von Hanns Eisler nach Gedichten von Shakespeare, Bertolt Brecht, Friedrich Hölderlin, Kurt Tucholsky und Peter Altenberg so „vielstimmig“ und unterschiedlich gestaltete im Zusammenspiel mit Vladimir Jurowski, dass neben der Abgrundwelt von Kraus plötzlich auch die Schauerlichkeiten und Verzweiflungen älterer Kriege gegenwärtig wurden.

Am meisten lenkte die Virtuosität ab, als Pete Seegers „Sag mir, wo die Blumen sind“ zur Extranummer wurde innerhalb des ansonsten relativ streng durchgehaltenen Konzepts von Text und Gesang im Wechsel. Ein Hauch von Sentimentalität war da zu spüren. Hingegen wirkte Dmitri Schostakowitschs 14. Präludium für Soloklavier als so bedrohlicher wie erkältender Abstieg in ausweglose Finsternis in Jurowskis kompromissloser Darstellung. Es war, als könne Musik allein Entsetzen und Schrecken unmittelbarer, direkter beschwören als Lieder und Texte. War das nun ein Theater- oder ein Liederabend? Was Ihr wollt! Eindringlich und glorios war es in jedem Fall.