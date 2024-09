Kritik von Jutta Czeguhn

Am Ende singen sie im Teamtheater „You’re innocent when you drink“. Im Originalsong von Tom Waits, diesem nun schon seit Jahrzehnten trockenen Alkoholiker mit Whiskystimme, lag die Unschuld im Träumen und weniger im Suff. Traumbegabt ist aber auch Andreas, der heimatlose, trunksüchtige Clochard aus Schlesien, der in Joseph Roths letzter Erzählung, der „Legende vom heiligen Trinker“, von Wunder zu Wunder torkelt – und doch nicht zu retten ist. Wie Roth selbst, der 1939 in einem Pariser Armenspital, im Delirium tremens nach Alkohol brüllend, einen fürchterlich einsamen Tod starb.