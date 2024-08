Von Wolfgang Görl

München im Fasching 1903: Überall wird gefeiert, am königlichen Hof, dem Prinzregent Luitpold vorsteht, ebenso wie in den Ballsälen, den Bierpalästen und auf den Straßen. Doch nicht alle können es so ungehemmt krachen lassen wie die Vorstadtstrizzis und ihre Bräute in den Boazn rechts der Isar. Die erlauchten Damen und Herren, die zum Hofball geladen sind, tun gut daran, ihrer Feierlaune Zügel anzulegen, denn ein Zeremonienmeister passt auf, dass niemand die Etikette missachtet.