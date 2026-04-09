Emma Stein ist Hoteldetektivin. Ein ungewöhnlicher Beruf für eine Frau im Jahr 1913, als sich die allermeisten ihrer Geschlechtsgenossinnen aufgrund der zeit­genössischen Rollenerwartungen noch ganz aufs Ehefrau- und Mutter-Dasein konzentrieren mussten. Beides ist Emma auch, denn als unverheiratete Frau hätte sie sich ohne Anstandsaufpasser in der Öffentlichkeit nicht groß bewegen dürfen.