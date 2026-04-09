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Krimi von Alexander EdenEine Detektivin im Berliner Luxushotel

Lesezeit: 3 Min.

Christof Weigold hat für seinen neuen Krimi das Pseudonym Alexander Eden gewählt.
Christof Weigold hat für seinen neuen Krimi das Pseudonym Alexander Eden gewählt. Gerald von Foris

Alexander Eden lässt seine Detektivin 1913 zwischen Personen der Historie und vor glamouröser Hotelkulisse ermitteln.

Von Sabine Reithmaier

Emma Stein ist Hoteldetektivin. Ein ungewöhnlicher Beruf für eine Frau im Jahr 1913, als sich die allermeisten ihrer Geschlechtsgenossinnen aufgrund der zeit­genössischen Rollenerwartungen noch ganz aufs Ehefrau- und Mutter-Dasein konzentrieren mussten. Beides ist Emma auch, denn als unverheiratete Frau hätte sie sich ohne Anstandsaufpasser in der Öffentlichkeit nicht groß bewegen dürfen.

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