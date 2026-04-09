Emma Stein ist Hoteldetektivin. Ein ungewöhnlicher Beruf für eine Frau im Jahr 1913, als sich die allermeisten ihrer Geschlechtsgenossinnen aufgrund der zeitgenössischen Rollenerwartungen noch ganz aufs Ehefrau- und Mutter-Dasein konzentrieren mussten. Beides ist Emma auch, denn als unverheiratete Frau hätte sie sich ohne Anstandsaufpasser in der Öffentlichkeit nicht groß bewegen dürfen.
Krimi von Alexander EdenEine Detektivin im Berliner Luxushotel
Lesezeit: 3 Min.
Alexander Eden lässt seine Detektivin 1913 zwischen Personen der Historie und vor glamouröser Hotelkulisse ermitteln.
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