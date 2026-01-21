Nach seinem ersten „Die drei ???“-Film „Erbe des Drachen“ stand für ihn fest: „Einen weiteren drehe ich nicht“, sagt Regisseur Tim Dünschede hoch oben in der Blue Spa Bar des Bayerischen Hofs. Was einigermaßen kurios klingt, hat er doch gerade in München seinen dritten Film der Reihe, „Die drei ??? – Toteninsel“ vorgestellt, der am 22. Januar deutschlandweit in den Kinos anläuft. Was also ist passiert zwischen Nummer eins und drei?