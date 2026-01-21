Zum Hauptinhalt springen

Regisseur Tim Dünschede im PorträtDer unglaubliche Erfolg der „Drei ???“-Reihe

Lesezeit: 6 Min.

Regisseur Tim Dünschede (links) bei den Dreharbeiten zu „Die drei ??? – Toteninsel“ auf Gran Canaria.
Regisseur Tim Dünschede (links) bei den Dreharbeiten zu „Die drei ??? – Toteninsel“ auf Gran Canaria. (Foto: Tomás Correa/Wiedemann und Berg Film GmbH/Deutsche Columbia Pictures Filmproduktion)

Tim Dünschedes dritter „Die drei ???“-Film läuft jetzt in den Kinos an. Wie er selbst vom Hörspiel-Fan zum Regisseur der Kultserie wurde, erzählt er bei einem Treffen in München.

Von Barbara Hordych

Nach seinem ersten „Die drei ???“-Film „Erbe des Drachen“ stand für ihn fest: „Einen weiteren drehe ich nicht“, sagt Regisseur Tim Dünschede hoch oben in der Blue Spa Bar des Bayerischen Hofs. Was einigermaßen kurios klingt, hat er doch gerade in München seinen dritten Film der Reihe, „Die drei ??? – Toteninsel“ vorgestellt, der am 22. Januar deutschlandweit in den Kinos anläuft. Was also ist passiert zwischen Nummer eins und drei?

Zur SZ-Startseite

Schauspieler Frederick Lau übernimmt Münchner Filmtheater
:„Kino muss mehr sein als Hinsetzen und Popcorn“

Der Berliner Filmschauspieler Frederick Lau will gemeinsam mit Partnern das Traditionskino am Sendlinger Tor wiederbeleben – mit einem emotionalen Programm. Filmfest München und prominente Kollegen haben schon angebissen.

Interview von Michael Zirnstein

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite