Nach vollendetem Umzug gibt es für gewöhnlich eine House-Warming-Party für alle Freunde, im Fall des sogenannten Dicken Hans war das am Sonntagnachmittag aber eher eine Wand-Warming-Party. Denn zur Neuinstallation der Kletterwand am Candidplatz waren alle Boulderfans eingeladen, den Dicken Hans zu besichtigen und vor allem: ihn zu erklimmen und zu besteigen. Der Alpenverein und das von ihm unterstützte Kraxlkollektiv, eine Gruppe Münchner Kletterer, hatten die Holzkonstruktion im vorigen Sommer erstmals auf der Theresienwiese aufgebaut; ihr Bestreben ist es, öffentliche und kostenlose Klettermöglichkeiten zu schaffen, auch außerhalb der etablierten Hallen. Nachdem der von Anfang an sehr beliebte Dicke Hans seinen Platz auf der Theresienwiese im Frühjahr hatte räumen müssen, hat er nun eine neue und diesmal langfristige Bleibe gefunden - wettergeschützt unter der Candidbrücke. Auch wenn es der neue Standort atmosphärisch nicht mit der Theresienwiese aufnehmen kann, so war er doch der Wunschplatz des Kraxlkollektivs. Dank der Nähe zum Jugendtreff Akku können die dortigen Betreiber immer ein Auge auf den Dicken Hans werfen, damit es ihm auch gut geht und an nichts fehlt.