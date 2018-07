25. Juli 2018, 18:49 Uhr Dicke Luft an Hauptstraßen Masterplan zur Luftreinhaltung

Rund 24 Prozent des Münchner Hauptverkehrsstraßennetzes sind so mit Abgasen belastet, dass der Grenzwert für Stickstoffdioxid regelmäßig überschritten wird. Der liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresdurchschnitt. An der Landshuter Allee aber liegt der Durchschnittswert bei 80 Mikrogramm. Der Stadtrat hat am Mittwoch nun einen Masterplan Luftreinhaltung verabschiedet, der helfen soll, das Problem in den Griff zu bekommen. Bis 31. Juli kann die Verwaltung so vom Bund Fördergeld beantragen. Der hat insgesamt für ganz Deutschland eine Milliarde Euro bereitgestellt - doch allein die Münchner Maßnahmen würden schon 490 Millionen Euro kosten. Umweltreferentin Stephanie Jacobs meinte aber, man müsse es durchaus probieren. Zu den geförderten Maßnahmen gehören unter anderem der Ausbau der Elektromobilität und des Radverkehrs. Nichts aus dem Fördertopf gibt es aber für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Insgesamt umfasst der Masterplan 127 Maßnahmen. Florian Roth von den Grünen kritisierte, es fehlten schnelle Handlungen, etwa die Umverteilung des öffentlichen Raumes zugunsten umweltfreundlicher Verkehrsmittel, zum Beispiel Busspuren.