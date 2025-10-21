Zwei Freunde aus Ottering und Tunzenberg in Niederbayern gründen ausgerechnet in Berlin eine Combo, die den bayerischen Hip-Hop in neue Sphären schießt. Das kann man sich nicht ausdenken, das muss man erleben. Das geht aber nur ein einziges Mal in diesem Jahr, bei der Zehn-Jahre-Feier von Dicht & Ergreifend in der Münchner Olympiahalle. Dort werden die „Do-It-Yourself-Boys“ wieder zeigen, dass sie Party genauso können („Zipfeschwinga“, „Wer schwankt, hat mehr vom Weg“) wie politisches Kabarett („Ned dahoam“) und große Show: Von der 360-Grad-Mittelbühne starten sie einen Guinness-Weltrekord im Massen-Stagedive. Die Liste der musikalischen Gäste des „singulären Extase-Hochamtes“ ist das Who-is-Who der bayerischen Kultur-Exzellenz: von Gerhard Polt und den Well-Brüdern über Stefan Dettl und Miro Nemec bis zu Rap-Kollegen wie Liquid & Maniac. Das Vorkonzert bietet das lange verschollene Kofelgschroa.