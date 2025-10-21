Zum Hauptinhalt springen

Hip-Hop-Band „Dicht & Ergreifend“„Beim ausverkauften Konzert in der Olympiahalle kommen wir nicht auf Mindestlohn“

Zwei Bayern in Berlin:  Fabian Frischmann alias Lef Dutti (links) und Michael Huber, Künstlername Urkwell. (Foto: Louis Weidenkopf)

Die bayerischen Parade-Rapper „Dicht & Ergreifend“ feiern Zehnjähriges in der Olympiahalle – mit Weltrekord-Versuch und Kollegen wie Gerhard Polt.  Rapper Urkwell erzählt von ihren Plänen, mit liebevoller Kultur das Land gegen rechts zu verteidigen.

Interview von Michael Zirnstein

Zwei Freunde aus Ottering und Tunzenberg in Niederbayern gründen ausgerechnet in Berlin eine Combo, die den bayerischen Hip-Hop in neue Sphären schießt. Das kann man sich nicht ausdenken, das muss man erleben. Das geht aber nur ein einziges Mal in diesem Jahr, bei der Zehn-Jahre-Feier von Dicht & Ergreifend in der Münchner Olympiahalle. Dort werden die „Do-It-Yourself-Boys“ wieder zeigen, dass sie Party genauso können („Zipfeschwinga“, „Wer schwankt, hat mehr vom Weg“) wie politisches Kabarett („Ned dahoam“) und große Show: Von der 360-Grad-Mittelbühne starten sie einen Guinness-Weltrekord im Massen-Stagedive. Die Liste der musikalischen Gäste des „singulären Extase-Hochamtes“ ist das Who-is-Who der bayerischen Kultur-Exzellenz: von Gerhard Polt und den Well-Brüdern über Stefan Dettl und Miro Nemec bis zu Rap-Kollegen wie Liquid & Maniac. Das Vorkonzert bietet das lange verschollene Kofelgschroa.

