„Dicht & Ergreifend“ wurden beim Video-Dreh von der Wiesn abgeführt. Es folgen eine Tour, das neue Album „Zweiländerdreieck“ – und vielleicht ein juristisches Nachspiel.

Bereit fürs Oktoberfest. Das Wiesn-Outfit: auffällig. Die Haare bunt und gezackt wie die Dolomiten. Urkwell trägt Leopardenleggins, über der Wampe spannt der Saum einer gelben Netzstrumpfhose. Lef Dutti wird verschlungen von einer schwarzen Lederjacke; Nietengürtel und Eisenkette halten ihn im Zaum. Seine schwarz umrandeten Augen sagen: „Komm nur her, du!“