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Die bayerischen Rap-Stars „Dicht & Ergreifend“„Kurt Eisner und Karl Valentin würden sich im Grabe totlachen“

Lesezeit: 5 Min.

Herausgeputzt für den Wiesn-Besuch: Urkwell (mit Flasche) und Lef Dutti.
Herausgeputzt für den Wiesn-Besuch: Urkwell (mit Flasche) und Lef Dutti.
Foto: Brenda Bravo

„Dicht & Ergreifend“ wurden beim Video-Dreh von der Wiesn abgeführt. Es folgen eine Tour, das neue Album „Zweiländerdreieck“ – und vielleicht ein juristisches Nachspiel.

Von Michael Zirnstein

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Bereit fürs Oktoberfest. Das Wiesn-Outfit: auffällig. Die Haare bunt und gezackt wie die Dolomiten. Urkwell trägt Leopardenleggins, über der Wampe spannt der Saum einer gelben Netzstrumpfhose. Lef Dutti wird verschlungen von einer schwarzen Lederjacke; Nietengürtel und Eisenkette halten ihn im Zaum. Seine schwarz umrandeten Augen sagen: „Komm nur her, du!“

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