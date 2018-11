22. November 2018, 19:14 Uhr München heute Diagnose Krebs / Drei tödliche Unfälle / Obdachlosenlager brennt ab

Von Sara Maria Behbehani

Viele Menschen haben schon mal eine Situation erlebt, in der es ihnen den Boden unter den Füßen weggerissen hat, in der Schmerz und Angst zu groß schienen, um sie zu bewältigen, und in der die Gedanken ziellos umherrasten, ohne irgendwo anzukommen. Eine Situation, in der sie dachten: Ich halte das nicht aus, ich schaffe das nicht.

In diesen Momenten ist es wichtig zu wissen, dass man nicht allein ist. Zu wissen, dass es Menschen gibt, die dasselbe erlebt und überlebt haben. Und dass es Menschen gibt, die stärken, stützen und beschützen können.

Solche trifft man im Verein Lebensmut. Er fängt Familien, in denen ein Elternteil an Krebs erkrankt ist, auf - mit besonderem Blick auf die Kinder. Denn die Diagnose Krebs ist eine jener Situationen, die man kaum mit sich selbst ausmachen kann. Da ist längst nicht nur die quälende Frage, ob man überleben wird. Nicht zu unterschätzen ist auch die Angst vor einer Therapie, die einem fast alle Kräfte raubt. Und wie sagt man es den Angehörigen? Wie viel mutet man den eigenen Kindern zu? Was können, sollen und dürfen sie erfahren?

Lebensmut hilft, Antworten zu finden. Und hat nun zum zehnjährigen Bestehen einen zweiten Standort in der Poliklinik an der Pettenkoferstraße eröffnet, schreibt mein Kollege Linus Freymark. Betroffenen wird dort auch gezeigt, dass es durch den medizinischen Fortschritt mittlerweile vieles zwischen dem Krebs und dem Tod gibt.

Das Wetter: Neblig und grau bleibt es bei Temperaturen um fünf Grad.

Drei tödliche Unfälle binnen 20 Stunden Auf dem Mittleren Ring werden zwei Fußgängerinnen überrollt, auf der A 99 prallt ein Kleinlaster-Fahrer auf einen Lkw und eine Frau wird in Berg am Laim von einem Laster überfahren. Zum Artikel

Bündnis will Radl-Bürgerbegehren auf den Weg bringen Die konkreten Forderungen sind noch in Arbeit, doch schon im Frühjahr sollen die Münchner für bessere Bedingungen für Fahrradfahrer unterschreiben können. Zum Artikel

Obdachlosenlager unter der Reichenbachbrücke brennt ab Die Bewohner konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zum Artikel

Heaven in Pity | 23.11. Kammerspiele Drogen und deren gesellschaftliche Anerkennung: Was ist ein guter oder schlechter Rausch? Was bringt er eigentlich? Ein musika­lischer Abend von Studierenden der Otto-Falckenberg-Schule, begleitet von Nico and the Navigators.

Peter Murphy - 40 Jahre of Bauhaus ft. David J | 23.11. Ampere Präsentiert von Ask Helmut: Der Godfather of Goth sorgt für feinsten Post-Punk und Darkwave. Düstere Sounds, die irgendwo in den 70-er und 80-er Jahren entstanden. Es gibt Restkarten zu gewinnen!

Klassik Radio Live in Concert | 23.11. Philharmonie im Gasteig Wenn Nic Raine seinen Taktstock hebt, dann gerät die Welt aus den Fugen. Kaum einer kann so begnadet dirigieren wie er. Unter seiner Leitung spielen die Classic Radio Pops einen wunderbaren Mix aus Filmmusik und Klassik.

Stettfeld: Verhexte Holzrechte

Es ist von Haus aus kompliziert, wer warum Holz aus den Wäldern holen darf. Wenn dann auch noch vor Gericht darum gestritten wird, hilft nur noch der Griff zu Ottfried Preußlers "Kleine Hexe". Zur Glosse

