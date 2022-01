Weder an er Wand noch in den Vitrinen: Viel Platz gibt es nicht mehr in den zwei kleinen Museumsräumen, die Werner Neumann liebevoll gestaltet hat.

Die Tochter von Werner Neumann ist zwei Jahre alt, als bei ihr Diabetes diagnostiziert wird. Der Vater will alles über die Krankheit wissen - und gründet ein Diabetesmuseum in ihrem Kinderzimmer. Über ein Leiden, das zur Leidenschaft wurde.

Von Nicole Graner

Da ist Carina. Sie kommt 1987 auf die Welt. Und da ist Anja. Sie wird 1992 geboren. Das Glück für Petra und Werner Neumann ist perfekt. Doch 20 Monate später ist alles anders. Bei Anja wird am 12. Februar 1994 Diabetes Typ 1 festgestellt - jene Stoffwechselerkrankung, bei der der Betroffene kein oder kaum Insulin produzieren kann. Das Datum weiß Werner Neumann genau. Es hat sich im Kopf und im Herzen des heute 62-Jährigen fest eingegraben. "Warum die Kleine?", haben sich die Eltern gefragt. Immer und immer wieder. Und wie man damit leben kann? Auch die Angst treibt die Eltern um. Wie alt werden Kinder mit Diabetes Typ 1 überhaupt? Schaffen wir das alles? "Außerdem", erinnert sich Neumann, "war ja auch Carina da." Ihre Angst auf die ältere Tochter übertragen wollten Petra und Werner keinesfalls. "Nein", sagt Neumann und wiegt den Kopf hin und her. So als ob er in den Erinnerungen ganz bestimmte Bilder vor sich sieht. Szenen des damaligen Alltags. Nein. Keinesfalls bei der Kleinen Ängste schüren. Nicht immer sei das gelungen.