Von Sven Loerzer

Mehr als 30 Prozent der Beschäftigten waren im vergangenen Jahr in Kurzarbeit, "die Zahl ist weiterhin hoch, viele Beschäftigte müssen um ihren Arbeitsplatz fürchten", so beschreibt die Münchner DGB-Vorsitzende Simone Burger die Folgen der Pandemie, deren Ende "unprognostizierbar" sei. Drastischer drückt Verdi-Geschäftsführer Heinrich Birner die befürchteten Folgen aus: "Auf München rollt eine Armutswelle zu."

Da die CDU in Berlin offensichtlich nicht gewillt sei, die Schuldenbremse auszudehnen, rechnet Birner damit, dass für die Schulden des Bundes in Höhe von 131 Milliarden Euro für 2020 und prognostizierten 96 Milliarden Euro für 2021 die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die kleinen Selbständigen zur Kasse gebeten werden. Damit steige das Armutsrisiko: "Kein Vermieter wird wegen Corona und Kurzarbeit die Mieten senken." Aufgrund der Niedrigzinsen und der Preissteigerungen verlören die Sparer jedes Jahr 1,5 Prozent ihres kleinen Vermögens. "Uns macht große Sorgen, dass viele Arbeitnehmer und Soloselbstständige ihre Rücklagen für das Alter aufbrauchen", sagte Birner, den Menschen drohe Altersarmut.

Verdi startet nun eine Kampagne, der Titel: "Superreiche zur Kasse"

Nach der Bundestagswahl im Herbst "werden wir erleben, dass die Sozialversicherungsbeiträge erhöht werden. Zunächst werden das die Zusatzbeiträge in der Krankenversicherung sein, dann werden wir mit einer Steuererhöhung oder der Fortsetzung des Solidaritätszuschlags konfrontiert sein", prophezeite Birner.

Verdi will deshalb nun in München eine Kampagne unter dem Motto "Superreiche zur Kasse" starten. "Wir wollen verhindern, dass nach der Bundestagswahl die kleinen Leute zur Kasse gebeten werden", sagte Birner. Deshalb müsse die Schuldenbremse ausgesetzt werden. Für einen noch zu bestimmenden Zeitraum fordert Birner eine Abgabe auf Millionen- und Milliarden-Vermögen, die Vermögenssteuer sollte zudem wieder eingeführt werden.

Konzerne wie Google, Amazon, Facebook und Apple müssten endlich in Europa zu Steuern herangezogen werden. Angesichts der Pandemie habe die Gewerkschaft darauf verzichtet, mit dem Thema auf die Straße zu gehen, wolle aber nun in den sozialen Medien aktiv werden und andere Organisationen als Verbündete gewinnen. Für die IG Metall, bei der gerade die Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie läuft, kündigte Stefanie Krammer an, dass sich die Gewerkschaft nicht mit einer Nullrunde abspeisen lassen wird: "Wir fordern vier Prozent im Volumen." Damit solle auch der unterschiedlichen Lage der Betriebe Rechnung getragen werden.

Es gebe Betriebe, denen es sehr gut gehe, andere dagegen befänden sich in schwieriger Lage - nicht nur wegen Corona, sondern wie in der Automobilindustrie wegen der Halbleiterknappheit. "Wir sind auch in einer Pandemie streikfähig und werden das in München am 1. März, wenn die Friedenspflicht endet, mit einer großen Aktion demonstrieren", sagte Stefanie Krammer.

Unter den Einschränkungen aufgrund der Pandemie leiden die vom Lockdown betroffenen Beschäftigten im Hotel- und Gaststättengewerbe ganz besonders. "Wer in München lebt und 2000 Euro brutto verdient als Koch und jetzt mit 70 Prozent Kurzarbeit davon noch 980 Euro hat, der kommt in existenzielle Not", erklärte Tim Lünnemann von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). "Die Menschen sind am Rande ihrer Belastbarkeit und können ihre Mieten nicht mehr bezahlen." Die NGG habe sich entschieden, mit Verdi gemeinsam eine Initiative zu starten, 1200 Euro Kurzarbeitergeld "jetzt und für alle" zu fordern, "damit die Menschen nicht in ein Loch fallen, aus dem sie in einer Stadt wie München nicht mehr herauskommen", sagte Lünnemann. "Wir stehen mit dem Rücken zur Wand, das Hotel- und Gaststättengewerbe braucht die Unterstützung aller." Ein Mindest-Kurzarbeitergeld sei zum Schutz der Schwächsten unbedingt notwendig, etwa 80 bis 85 Prozent der Beschäftigten im Hotel- und Gaststättengewerbe seien derzeit zu 100 Prozent in Kurzarbeit.