Von Dirk Wagner

1977 hatte die NASA Musikaufnahmen von Bach, Beethoven und Chuck Berry ins Weltall geschickt, um ein Interesse für die Menschheit bei Außerirdischen zu wecken. Zumindest offiziell gibt es seitdem aber noch keine Reaktionen, was auch an der Musikauswahl liegen könnte. Denn kaum war der aus dem 24. Jahrhundert stammende Schlagerbarde Roberto Cométo mit Hilfe einer Zeitmaschine 2018 auf dem Science-and-Fiction-Festival in München aufgetreten, lockte das sofort einen außerirdischen Schlagzeuger auf die Erde. Seitdem ist er der einzige Live-Musiker einer Band, die ihre Instrumente in bewährter Schlagermanier nur zum Playback spielt. Sänger Cométo wird dabei von der androiden Assistentin Alexa unterstützt. "Die Kraft der Liebe und des Schlagers ist raum- und zeitlos! Außerdem ist seit Helene Fischer die Verbindung zwischen Schlager und Künstlicher Intelligenz evident!", sagt Alexa und beweist damit auch Kenntnis über irdische Musikerfolge. Wobei diese außerhalb der Erde nicht an Weltall-Hits wie "Im UFO nach nirgendwo" oder "Werkzeugkasten" anknüpfen können. Solche präsentiert Cométos Ensemble nun in einer futuristischen Schlagershow im Import-Export. Dass dabei die hier erzählte Geschichte in Wahrheit nur von den beiden Münchner Popgrößen Katrin Sofie F. und Dan Cotletto mit anderen Mitstreitern ausgedacht wurde, macht das Schlagervergnügen nicht weniger kosmisch.

Im Ufo nach Nirgendwo - Die Schlagershow, Donnerstag, 3. September, 20 Uhr, Import-Export, Schwere-Reiter-Str. 2h, postbox@import-export.cc