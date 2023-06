Von Andreas Schubert

Das Deutschlandticket für 49 Euro entpuppt sich als anhaltender Erfolg. Nach dem großen Ansturm im Mai hat allein die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) 300 000 Deutschlandticket-Abos abgeschlossen. 110 000 Kunden sind von einem alten Abo in das neue gewechselt. Dazu kommen 190 000 Neukunden. Nur knapp 20 000 Kunden haben das Deutschlandticket wieder gekündigt. 115 000 MVG-Kunden haben ihr altes Abo behalten. Insgesamt also zählt die MVG nun aktuell 415 000 Abonnenten. Das entspricht einem Zuwachs von 60 Prozent.

Die Deutsche Bahn, die das Ticket ebenfalls vertreibt, nennt keine regionalen Zahlen. Insgesamt wurden deutschlandweit aber rund elf Millionen der günstigen Abos, mit denen man in ganz Deutschland den öffentlichen Regionalverkehr nutzen kann, verkauft.

Der Verband deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) geht davon aus, dass langfristig etwa 17 Millionen Menschen in Deutschland das Angebot nutzen werden. Für München verzeichnet die MVG einen leichten Anstieg der Fahrgastzahlen, ein belastbarer Vergleich liege aber aus verschiedenen Gründen noch nicht vor. So fahren bei schönem Wetter viele lieber mit dem Rad. In der Ferienzeit verzichten ebenfalls viele auf ein Abo.

Wird das Ticket potenziell noch mehr Fahrgäste bringen? "Wir gehen davon aus, dass das Deutschlandticket noch weitere Neukunden bringen wird", sagt MVG-Sprecher Maximilian Kaltner. "Gleichzeitig rechnen wir damit, dass Fahrgäste, die vorher im Bartarif oder mit einer Zeitkarte unterwegs waren und jetzt zum Deutschlandticket gewechselt haben, mehr Fahrten mit dem ÖPNV unternehmen werden."

Doch das günstige Ticket hat auch seine Schattenseiten. Lebten die Verkehrsbetriebe einst von ihren Fahrgeldeinnahmen, sind sie nun auf öffentliches Geld angewiesen - also auf das, was die Politik in Bund und Land ihnen zubilligt. Man habe bis 2025 kein Geld, um den ÖPNV weiter auszubauen, sagt MVG-Chef Ingo Wortmann, der auch Präsident des VDV ist. So gehe es vielen Verkehrsbetrieben.

Das Angebot muss ohne große Verbesserungen auskommen

Die MVG setzt gleichwohl die bereits geplanten Trambahn-Neubauprojekte fort, kann aber angesichts der aktuellen Situation "für die kommenden zwei Jahre keine nennenswerten Verbesserungen beim Angebot vorschlagen", so MVG-Sprecher Kaltner. "Je nachdem, was im Stadtrat beschlossen wird, können wir vorerst nur kleinere Verbesserungen im Rahmen von Schulverkehren und der Anbindung von Neubaugebieten umsetzen."

Die langen Schlangen vor den MVG-Kundencentern sind inzwischen verschwunden. Von der zweiten Juli-Hälfte an wird die MVG dann auch die angekündigte Chipkarte verschicken, auf der das Ticket gespeichert ist. Im August aber wird es weiterhin die Möglichkeit geben, vorübergehend das Print-Ticket herunterzuladen. Die Kundinnen und Kunden, die die Chipkarte bis Ende Juni bestellt haben, sollen diese bereits bis Ende Juli bekommen. Wer das Deutschlandticket als Jobticket abonniert hat, wird sukzessive umgestellt und bekommt die Chipkarte in den nächsten Monaten.