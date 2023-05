Wer bei der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) noch für den Mai ein Deutschlandticket kaufen will, muss sich nicht mehr stundenlang am Kundencenter anstellen: Am Donnerstag hat sie eine Online-Bestellung wieder ermöglicht. Nun gibt es das Ticket zum Selbstausdrucken auf der Homepage der MVG, bevor dann voraussichtlich im Sommer eine Chipkarte zugeschickt wird. Smartphone-Nutzer bekommen es als Handyticket in den Apps MVGO und MVG-Fahrinfo. Bei der Deutschen Bahn und dem Münchner Verkehrsverbund war das bereits möglich.

Pro Tag verkauft die MVG nach eigenen Angaben noch immer etwa 5000 Deutschlandticket-Abos. Inzwischen sind es mehr als 200 000. Weil die Nachfrage so hoch sei, könne es wenige Tage dauern, bis das Printticket im Kundenportal beziehungsweise das Handyticket in der App verfügbar ist. Bis das jeweilige Ticket ausgeliefert und abgerufen ist, können die Fahrgäste aber ihre Bestellbestätigung bei einer Fahrscheinkontrolle vorzeigen.

Aus technischen Gründen sei ein digitales Angebot für den laufenden Monat nicht möglich, hatte die Münchner Verkehrsgesellschaft noch am Mittwoch mitgeteilt. Dass es doch geht, hat die Anpassung des Vertriebssystems binnen eines Tages gezeigt.