Am ersten Verkaufstag verzeichnen Münchner Verkehrsgesellschaft und Bahn großes Interesse an dem pro Monat 49 Euro teuren Abo. Am einfachsten haben es Bestandskunden, doch ein Tausch lohnt sich nicht für jedermann.

Von Andreas Schubert

Seit diesem Montag gibt es das Deutschlandticket für 49 Euro zu kaufen. Und obwohl es erst vom 1. Mai an gilt, ist die Nachfrage in München schon am ersten Tag groß. Allein bis zum frühen Nachmittag hat die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) rund 20 000 Tickets verkauft. Die Bahn hat noch keine Zahlen genannt, verzeichnete aber auf den Verkaufskanälen eine doppelt so hohe Nachfrage wie sonst an Montagen.