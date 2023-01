Es ist eine sehr gute Ausstellung, die derzeit im Deutschen Theatermuseum zu sehen ist. Mit "Nini & Carry Hess. Gertrude Fuld. Theaterfotografie der Weimarer Republik" rückt das Haus drei spannende und in ihrer Zeit wichtige Künstlerinnen in den Fokus, deren Wirken durch die Nazis zerstört wurde. Begleitend zu der Schau, die bis 8. März läuft, widmet sich nun die Fotohistorikerin Elke Tesch in einem Vortrag den Münchner Ateliers von Hanns Holdt und Lise Lobe. In den 1910er- und Zwanzigerjahren waren die beiden sehr bekannt, lichteten Künstler wie Heinrich Mann, Emmy Hennings, Valeska Gert, Albert Bassermann, Carl Orff und Sybille Binder ab. Auch die Tanzfotografie gehört dazu, etwa Bilder der Ausdruckstänzerin Mary Wigmann. Tesch will sowohl Bilder als auch die Biografien der beiden vorstellen.

Die Münchner Ateliers von Hanns Holdt und Lise Lobe. Fotografie für Tanz und Theater in der Weimarer Republik, So., 15. Jan. 15 Uhr, Deutsches Theatermuseum, Galeriestr. 4a, Anmeldung: kontakt@deutschestheatermuseum.de