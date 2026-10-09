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„Der Glöckner von Notre Dame“ in MünchenFreudengeläut zum 130. Geburtstag des Deutschen Theaters

Lesezeit: 2 Min.

„Draußen“ muss es auch ganz schön sein, denkt sich Quasimodo (Peter Sandor) in einem Song an seinem Arbeitsplatz.
„Draußen“ muss es auch ganz schön sein, denkt sich Quasimodo (Peter Sandor) in einem Song an seinem Arbeitsplatz.
Foto: Imke Trapp

Kollektives Aufatmen: Bürgermeisterin Mona Fuchs wischt den Verkauf von Münchens ältestem Theater beim Premieren-Umtrunk vom Tisch. Die Inszenierung zeigt: zu Recht.

Kritik von Michael Zirnstein

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Wenn diese Mauern erzählen könnten, hätten sie mehr auf Lager als andere Häuser. Studenten der August-Everding-Akademie wollten einmal ein Musical daraus machen. Anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Deutschen Theaters wollten sie dessen Wände zum Sprechen bringen, seine Geister wecken, Star-Geschichten, Erfolgsstorys, Dramen, Premierenpartyklatsch inszenieren. Dann kam die Corona-Pandemie, das Musical fiel aus. Auch das hat das Deutsche Theater überstanden. Und deshalb konnten seine Freunde nun seinen 130. Geburtstag feiern.

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Musical-Haus in München
:„Das Deutsche Theater ist ein Kulturmittelpunkt der Stadt – auf all das würde man verzichten“

Das älteste Theater Münchens feiert sein 130-jähriges Bestehen, Intendant Thomas Linsmayer hat ein üppiges Programm zusammengestellt. Aber die neue Rathauskoalition fordert einen Sparkurs und erwägt sogar einen Verkauf des „Show-Palastes“.

SZ PlusInterview von Michael Zirnstein

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