Wenn diese Mauern erzählen könnten, hätten sie mehr auf Lager als andere Häuser. Studenten der August-Everding-Akademie wollten einmal ein Musical daraus machen. Anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Deutschen Theaters wollten sie dessen Wände zum Sprechen bringen, seine Geister wecken, Star-Geschichten, Erfolgsstorys, Dramen, Premierenpartyklatsch inszenieren. Dann kam die Corona-Pandemie, das Musical fiel aus. Auch das hat das Deutsche Theater überstanden. Und deshalb konnten seine Freunde nun seinen 130. Geburtstag feiern.
„Der Glöckner von Notre Dame“ in MünchenFreudengeläut zum 130. Geburtstag des Deutschen Theaters
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Kollektives Aufatmen: Bürgermeisterin Mona Fuchs wischt den Verkauf von Münchens ältestem Theater beim Premieren-Umtrunk vom Tisch. Die Inszenierung zeigt: zu Recht.
Kritik von Michael Zirnstein
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