Wenn diese Mauern erzählen könnten, hätten sie mehr auf Lager als andere Häuser. Studenten der August-Everding-Akademie wollten einmal ein Musical daraus machen. Anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Deutschen Theaters wollten sie dessen Wände zum Sprechen bringen, seine Geister wecken, Star-Geschichten, Erfolgsstorys, Dramen, Premierenpartyklatsch inszenieren. Dann kam die Corona-Pandemie, das Musical fiel aus. Auch das hat das Deutsche Theater überstanden. Und deshalb konnten seine Freunde nun seinen 130. Geburtstag feiern.