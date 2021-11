Nicht allein im Boot: Für seine Flussfahrt nach Panama wünscht sich der kleine Tiger noch einen Darsteller seines besten Freundes, des kleinen Bären. Wie in einer früheren Aufführung des Janosch-Musicals "Oh, wie schön ist Panama".

Das Deutsche Theater sucht Darsteller für die Rolle des kleinen Bären in dem Janosch-Musical "Oh, wie schön ist Panama".

"Erfahrungen sind wie Apfelkuchen: Selbstgemacht ist am besten", hat der Kinderbuchautor Janosch einmal gesagt. Auch der kleine Bär und der kleine Tiger erleben so manches selbst gemachte Abenteuer auf ihrer Floßfahrt in "Oh, wie schön ist Panama". Für die Musical-Adaption des Buchklassikers sucht das Deutsche Theater einen Darsteller für die Rolle des "kleinen Bären": Die männlichen Bewerber sollten zwischen 20 und 40 Jahre alt sein und maximal 1,75 Meter groß. Die Aufführungen sind vom 25. Dezember an geplant, die Bewerbungsunterlagen gibt es unter www.deutsches-theater.de.