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Musical-Haus in München„Das Deutsche Theater ist ein Kulturmittelpunkt der Stadt – auf all das würde man verzichten“

Lesezeit: 7 Min.

Wertvolle Immobilie im aufblühenden Bahnhofsviertel: Das Deutsche Theater an der Schwanthalerstraße weckt Begehrlichkeiten.
Wertvolle Immobilie im aufblühenden Bahnhofsviertel: Das Deutsche Theater an der Schwanthalerstraße weckt Begehrlichkeiten.
Robert Goetzfried

Das älteste Theater Münchens feiert sein 130-jähriges Bestehen, Intendant Thomas Linsmayer hat ein üppiges Programm zusammengestellt. Aber die neue Rathauskoalition fordert einen Sparkurs und erwägt sogar einen Verkauf des „Show-Palastes“.

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„Von beispiellosem Luxus und doch von der Pleite bedroht“ eröffnete der „Feenpalast“ am 26. September 1896 seine Bühne, das Geld für den Roten Teppich soll geborgt worden sein. Und doch hielt das Deutsche Theater durch, 130 Jahre lang, als ältestes Theater Münchens. Das Angebot an Musicals, Tanz, Kleinkunst, Bällen und Konzerten im Theatersaal mit 1500 Plätzen und dem schmucken Silbersaal ist größer denn je in der Geschichte des Hauses. Es gibt also Grund zu feiern, wenn Intendant Thomas Linsmayer am 6. Oktober mit dem Musical „Der Glöckner von Notre Dame“ die Jubiläumssaison eröffnet – aber die neue Rathauskoalition stört die Freude mit einem Sparkurs und erwägt sogar einen Verkauf des „Show-Palastes“.

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