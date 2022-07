Von Martina Scherf

Nach fast sieben Jahren Bauzeit ist Teil eins des Deutschen Museums am gestrigen Donnerstag mit einem großen Festakt wieder eröffnet worden. Zwischen lauter frisch polierten Flugzeugen herrschte gelöste Stimmung. Vom Generaldirektor bis zum Handwerker waren alle sichtlich erleichtert, dass man nach all dem Stress und Ärger endlich feiern konnte. Und Ministerpräsident Markus Söder lobte vor 700 geladenen Gästen Wolfgang Heckl, den "großen Inspirator" für seinen Mut und seine Hartnäckigkeit: "Sie haben uns überzeugt, so viel Geld auszugeben. Es war richtig so."