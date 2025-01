Von Martina Scherf

Am Eingang der Raumfahrtabteilung des Deutschen Museums hing bis vor wenigen Wochen eine Glastafel, die „Visionäre aus Vergangenheit und Gegenwart“ präsentierte. Namen wie Max Valier, Erik Theodor Lässig und Hermann Oberth tauchten dort auf, und ganz am Ende der Reihe, in der Gegenwart, auch Elon Musk. Doch jetzt stehen Besucher plötzlich nur noch vor einer grauen Wand. Was ist passiert?