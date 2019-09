Ohne Ende Baustelle: Wie lange die Arbeiten am Deutschen Museum noch dauern werden, kann derzeit niemand mit Sicherheit sagen.

Das Deutsche Museum ist eine der größten Baustellen der Republik - und ein Ende ist nicht absehbar. Manche Beobachter sprechen jetzt schon von der "Isar-Philharmonie", denn die Kosten laufen immer mehr aus dem Ruder. Jetzt scheint auch die Geduld des Hauptgeldgebers, des bayerischen Landtags, am Ende zu sein. Die Abgeordneten fordern Transparenz. Museumsdirektor Wolfgang Heckl soll zusätzlich zum Generalbevollmächtigten Bau nun so schnell wie möglich ein kaufmännischer Direktor an die Seite gestellt werden.