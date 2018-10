26. Oktober 2018, 18:50 Uhr Deutsches Museum Letzte Chance

Sie haben sich in den vergangenen Monaten als regelrechte Publikumsmagneten erwiesen: Die große Sonderausstellung "energie.wenden" im Deutschen Museum, die bisher rund 650 000 Menschen gesehen haben, und die Ausstellung "Balanceakte" zur 200-jährigen Geschichte des Radfahrens. Letztere bescherte dem Verkehrszentrum gar die besten Besucherzahlen in seiner 15-jährigen Geschichte. Nur noch bis einschließlich Sonntag, 4. November, gibt es für Interessenten die Chance, die beiden Sonderausstellungen auf der Museumsinsel beziehungsweise auf der Theresienhöhe zu besuchen. Gut 201 Jahre, nachdem Karl Freiherr von Drais im Sommer 1817 zum ersten Mal sein berühmtes Laufrad erprobte und als "Draisine" patentieren ließ. Über einem Vulkan schwebend begrüßt der erfindungsreiche Freiherr die Besucher der Sonderausstellung in Halle I des Verkehrszentrums. Geöffnet sind die beiden Museen täglich (außer am 1. November) von 9 bis 17 Uhr.