Da bleibt kein Auge trocken, das wäre ja noch schöner. Der Schauspieler und Regisseur Florian David Fitz hat schließlich ein untrügliches Gefühl für den Moment, am zentralen Mitteltisch im Ballsaal sind jetzt sämtliche Kameras auf ihn gerichtet. Großes Gedrängel in der ersten und in der zweiten Reihe, die Fotografen haben schon diesen stieren Blick, diese Reportergier, sie wollen unbedingt dieses eine besondere Bild machen – die Stimmung bei den Stars soll buchstäblich überschäumen, es muss wild und verrückt aussehen.