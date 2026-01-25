Zum Hauptinhalt springen

Deutscher Filmball„Ich nehm’ alles, was ich kriege“

Lesezeit: 4 Min.

So sieht es nach einer Champagnerdusche am Tisch der Constantin aus, Oliver Berben und seine Mutter Iris (unten rechts) mittendrin.
So sieht es nach einer Champagnerdusche am Tisch der Constantin aus, Oliver Berben und seine Mutter Iris (unten rechts) mittendrin. (Foto: Christian Mayer)

Endlich wieder Champagnerschmarrndrama: Der 50. Deutsche Filmball ist die gewünschte Achterbahn der Emotionen.

Von Christian Mayer

Da bleibt kein Auge trocken, das wäre ja noch schöner. Der Schauspieler und Regisseur Florian David Fitz hat schließlich ein untrügliches Gefühl für den Moment, am zentralen Mitteltisch im Ballsaal sind jetzt sämtliche Kameras auf ihn gerichtet. Großes Gedrängel in der ersten und in der zweiten Reihe, die Fotografen haben schon diesen stieren Blick, diese Reportergier, sie wollen unbedingt dieses eine besondere Bild machen – die Stimmung bei den Stars soll buchstäblich überschäumen, es muss wild und verrückt aussehen.

