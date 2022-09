Bekannt ist die Münchner Schauspielerin Dominique Lorenz aus Fernsehkrimis. Ausgezeichnet wurde sie als Drehbuchautorin von Tragikomödien. Jetzt tritt sie im Hofspielhaus in "King Kong" auf.

Von Barbara Hordych, München

Als Schauspielerin ist die Münchnerin Dominique Lorenz in einem Sujet unterwegs, das man wohl als ein Lieblingsformat der Deutschen bezeichnen kann: der Fernseh-Krimi, in Gestalt von Serien wie die Rosenheim-Cops, Der Alte, Ein Fall für zwei. Als Drehbuchautorin indes ist sie eine Spezialistin für ein Genre, das weitaus seltener anzutreffen ist: der Tragikomödie. Dass sie das Schreiben beherrscht, bewies sie schon mit ihrem ersten Drehbuch zu dem Film "Himmlische Helden", das direkt 2001 für den Max-Ophüls-Preis nominiert war. Knapp 20 Jahre später erhielt sie dann den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Drehbuch, für "Eine harte Tour" (ARD).