"Bücher sind ein Rückgrat unserer demokratischen Kultur", sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth, als sie vor wenigen Tagen in Augsburg die "Deutschen Buchhandlungspreise" verlieh. Auch etliche Buchhandlungen aus München und ganz Bayern zeichnete sie aus: In der Kategorie "Besonders herausragende Buchhandlungen" erhielt Literatur Moths aus München ein Gütesiegel samt einer Prämie von 15 000 Euro. In der Kategorie "Hervorragende Buchhandlungen" wurden folgende Läden mit einem Gütesiegel sowie 7000 Euro bedacht: Blattgold Literatur und Rauch & König in München, Bücher Lehmann in Nördlingen, die Buchhandlung am Obstmarkt in Augsburg, die Buchhandlung am Turm in Ochsenfurt, die Buchhandlung Genniges in Roth, die Buchläden am Kopernikusplatz und Jakob in Nürnberg, die Buchhandlung Volkert in Sulzbach-Rosenberg und die Hätzfelder Bücherstube in Würzburg. Ein undotiertes Gütesiegel erhielt außerdem Buch Kempter in Ottobrunn.