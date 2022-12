Das Konventgebäude des Klosters St. Bonifaz in München wurde mit Unterstützung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Höhe von insgesamt 335 000 Euro über Jahre immer wieder gefördert.

Von Sabine Reithmaier

Vielleicht ist es der Name, der sofort staatstragende Assoziationen auslöst. Oder die Tatsache, dass der Schirmherr der Einrichtung der jeweils aktuelle Bundespräsident ist. "Der Eindruck ist aber völlig falsch", sagt Axel Hofstadt. Denn die "Deutsche Stiftung Denkmalschutz" (DSD) ist die größte private Initiative für Denkmalpflege in Deutschland, sie trägt sich fast ausschließlich mit Hilfe privater Spender und Förderer; die einzige institutionelle Unterstützerin ist die Glücksspirale. Gegründet 1985 nach dem Vorbild des National Trust in Großbritannien setzt sich die DSD seit Jahren für den Erhalt bedrohter Baudenkmale ein, unterstützt von haupt- und ehrenamtlichen Mitgliedern. Axel Hofstadt zählt zu der großen Mehrheit der letzteren.

Der Münchner Architekt, auch Vorstandsvorsitzender der unter dem Dach der DSD stehenden Baudenkmal-Stiftung München, leitet seit 2018 das Ortskuratorium München und Oberbayern. 86 davon gibt es in ganz Deutschland, zehn allein in Bayern. In München zählt das Kuratorium acht Mitglieder, deutschlandweit engagieren sich mehr als 500 ehrenamtliche Mitglieder, um das öffentliche Bewusstsein für die Bedeutung des Denkmalschutzes zu stärken, Begeisterung für das Kulturerbe zu wecken und Spenden für die Stiftung zu akquirieren.

"Wir organisieren Ausstellungen, Vorträge, Führungen, manchmal auch Konzerte", sagt Hofstadt. Anfang Dezember beispielsweise startete das Kuratorium eine Veranstaltungsreihe unter dem Motto "Denkmalschutz - Geschenk an die Zukunft" im Suresnes-Schlössl der Katholischen Akademie in Schwabing. Gedacht ist an Vorträge und Kolloquien, alles zum Thema Denkmalschutz natürlich und alles zugunsten der Stiftung, die übrigens auch den populären Tag des offenen Denkmals erfunden hat. Seit 1993 organisiert sie ihn jeweils am zweiten Septembersonntag, hat auf diese Weise inzwischen 172 600 Denkmalen eine Plattform geboten.

Detailansicht öffnen Das Arbeitszimmer der Sammlerin Hermine von Parish ist das Herz der Von-Parish-Kostümbibliothek. Die Stiftung hat geholfen, den Schablonenfries zu rekonstruieren. (Foto: Münchner Stadtmuseum/Florian Holzherr)

Ab und an überbringt Hofstadt auch einen genehmigten Förderantrag. Anfang Dezember erst übergab er im Kloster Reutberg (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) Schwester Maria Benedicta Tschugg 90 000 Euro, zu verwenden für die Sanierung der Kirche, speziell des Dachstuhls. Voraussetzung für jegliche Förderung ist ein zertifizierter Denkmal-Status. "Wir sind erst nach der offiziellen Unterschutzstellung ein Ansprechpartner", sagt Hofstadt. Sollte ein Denkmal-Besitzer Interesse an einer Förderung haben, führen die Ehrenamtlichen an Ort und Stelle auch mal Erstgespräche, denen dann die Begutachtung durch einen Fachmann folgt.

Über den Antrag selbst entscheidet eine ehrenamtlich tätige, unabhängige Kommission von Denkmalpflegern aus ganz Deutschland. Falls das Ergebnis positiv ausfällt, reisen Hofstadt oder einer seiner Kollegen wieder durch die Lande, um die freudige Botschaft zu überbringen. "Die Förderung ist schließlich wie ein Geschenk, sie muss weder verzinst noch zurückgezahlt werden", sagt der Architekt. Und an dem jeweiligen Gebäude weist dann ein Banner mit dem energischen Balthasar, einem der heiligen drei Könige, auf die noble Gabe der DSD hin.

Die Stiftung, die neben ihrem Hauptsitz in Bonn auch noch in Berlin eine Niederlassung hat, unterstützt nur private Denkmale, der Staat muss sich um seine Gebäude selbst kümmern. Normalerweise fördert die DSD, unterstützt durch die Spenden von mehr als 200 000 Förderern, rund 600 Projekte pro Jahr. Aber 2021 war kein normales, sondern ein Hochwasserjahr. Daher leistete die Stiftung an 961 Denkmalen Notfallhilfe und gab fast 25 Millionen Euro aus. "Das funktioniert dann ganz unbürokratisch", sagt Hofstadt.

Dank der ausgezeichneten Internetseite der DSD sind die diversen Projekte, nach Bundesländern und Jahren geordnet, gut auf einer Karte einsehbar (www.denkmalschutz.de/denkmale-erhalten/uebersicht-aller-foerderprojekte.html). In jüngster Zeit förderte die Stiftung beispielsweise mit 20 000 Euro die Von Parish Kostümbibliothek in München, eine Villa unweit von Schloss Nymphenburg, die erst in diesem Jahr nach jahrelanger Renovierung wieder eröffnete. Sie beherbergt seit 1936 eine riesige, ehemals private Sammlung zur Mode- und Kostümgeschichte.

Detailansicht öffnen Auch das Orgelzentrum Altes Schloss Valley wurde von der DSD gefördert. (Foto: OK München)

Unterstützt mit 335000 Euro , verteilt auf drei Jahre, wurde das Münchner Benediktinerkloster St. Bonifaz, aber auch die Restaurierung des Ruffini-Blocks, die evangelisch lutherische Erlöserkirche in Erding, das feine Kultur- und Orgelzentrum Altes Schloss Valley oder - ein Objekt, das Hofstadt besonders mag - das ehemalige Schusterhaus in Kochel, das sich in ein Museum mit Kulturwerkstatt verwandeln soll. Das Besondere an dem kleinen Anwesen: In ihm wurde seit 1647 ununterbrochen geschustert, bis der letzte Schuster 2010 kinderlos starb und damit die Familientradition endete. Vier Jahre später kaufte die Gemeinde das Haus samt Inventar; seither arbeitet ein Verein daran, das denkmalgeschützte Gebäude von Grund auf zu sanieren und wiederzubeleben. Im Herbst 2018 startete die Restaurierung, inzwischen hat bereits ein Café in dem alten Gemäuer eröffnet. Am künftigen Museum wird noch gefeilt. "Ein wunderbares Beispiel für bayerische Wohn- und Arbeitskultur", findet Hofstadt.

Detailansicht öffnen Axel Hofstadt übergibt einen Förderscheck in Höhe von 30 000 Euro für die Denkmalschutzmaßnahmen an einem Bauernhaus in Miesbach. (Foto: OK München)

Denkmalschutz dient seiner Ansicht nach vor allem dem Erhalt von Heimat. Ein Heimatgefühl wurzle schließlich nicht nur in Landschaft, Sprache oder Bräuchen, sondern sei oft auch mit Gebäuden verbunden. "Wer sich an seine Kindheit erinnert, denkt auch an Gebäude", sagt Hofstadt. "Denkmäler sind Erinnerungsspeicher." Wobei die DSD den Begriff Denkmal weit fasst, das wird beim Blättern durch die Broschüren der Stiftung, beispielsweise durch das alle zwei Monate erscheinende Magazin Monumente, schnell deutlich: Leuchtturm, Lokomotive, Bäume, Segelschiff, Orgeln - all das kann unter Denkmalschutz stehen und förderwürdig sein.

Jugendbauhütten vermitteln uralte Techniken

Hofstadt ist davon überzeugt, dass das Interesse am Denkmalschutz wächst. "Das Thema Nachhaltigkeit ist schließlich in aller Munde", sagt er. "Wo gibt es denn ein nachhaltigeres Gebäude als ein Denkmal?" Als Architekt vertritt er die Ansicht, hochwertige Sanierungen alter Gebäude spare Ressourcen, da deutlich weniger Baumaterialien anfielen und in der Gesamtrechnung weniger Energie als für einen kompletten Neubau benötigt wird. "Schon klar, immer geht das nicht, manchmal muss man abreißen." Aber gerade deshalb sei es wichtig, Denkmale anders zu behandeln. Schon deshalb hält er das breite Fortbildungsangebot der DSD für immens wichtig. Es reicht von Besuchen in Schulklassen hin zu einer Denkmal-Akademie, die Seminare zur berufsbegleitenden Weiterbildung anbietet.

Detailansicht öffnen Im Schacky-Park in Dießen wurden Einfriedung, Teichfontäne und Leuchten des Monopteros geschützt und restauriert. (Foto: Wilrooij/Wikimedia)

Hofstadt ist ein großer Fan der Jugendbauhütten, einer ganz besonderen Einrichtung der Stiftung. Sie bietet Jugendlichen die Gelegenheit, traditionelle Handwerkstechniken zu lernen und sie auch konkret anzuwenden. Die erste Hütte wurde 1999 in Quedlinburg gegründet. Vorbild waren die mittelalterlichen Bauhütten, in denen gemeinsam gelebt und gearbeitet wurde. Inzwischen gibt es 16 davon; 5000 Jugendliche haben bisher die Gelegenheit genutzt, ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Denkmalpflege zu absolvieren.

Im Vorjahr war Hofstadt mit dabei, als Bauhüttenteilnehmer an der Sanierung des Monopteros im Dießener Schacky-Park mitarbeiteten. Eine tolle Erfahrung, sagt er. "Nicht nur deshalb würde ich so eine Jugendbauhütte in München gern ins Leben rufen." Mal sehen, ob es klappt.