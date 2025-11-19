Zu seinen ersten Spielen reiste er mit dem Zug an. 1992 ging es mit dem Interrail-Ticket nach Barcelona. Mangels Übernachtungsmöglichkeiten schlief Jörn-Torsten Verleger, damals 20 Jahre alt, am Montjuïc, dem olympischen Hügel. Er und andere sportbegeisterte Outdoor-Schläfer seien freundlicherweise am Morgen gewarnt worden, bevor dort der Rasensprenger losging, erzählt er.
Sport und GesellschaftBeseelt von der olympischen Idee
Jörn-Torsten Verleger ist der neue Vorsitzende der Deutschen Olympischen Gesellschaft in München – und sagt von sich selbst, „Sport zu leben“. Ein Blick in seine Biografie lässt das klare Urteil zu: Da kann man ihm nicht widersprechen.
Von Udo Watter, München
