Zu seinen ersten Spielen reiste er mit dem Zug an. 1992 ging es mit dem Interrail-Ticket nach Barcelona. Mangels Übernachtungsmöglichkeiten schlief Jörn-Torsten Verleger, damals 20 Jahre alt, am Montjuïc, dem olympischen Hügel. Er und andere sportbegeisterte Outdoor-Schläfer seien freundlicherweise am Morgen gewarnt worden, bevor dort der Rasensprenger losging, erzählt er.