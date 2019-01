22. Januar 2019, 17:12 Uhr Poetry Slam Wenn die Pointe trifft

Bei der Deutsche Box Poetry Slam Meisterschaft treffen zwei Arten des harten Wettkampfs aufeinander.

Von Joshua Schössler

"My writing is nothing, my boxing is everything", schrieb der Box-Fanatiker Ernest Hemingway. Unter dieses Motto könnte man die anstehende Deutsche Box Poetry Slam Meisterschaft 2019 stellen, denn zwischen den Slam-Runden wird man Schaukämpfe des Boxclubs Holzkirchen zu sehen bekommen. Aber auch lyrische Schwergewichte werden in den Ring steigen: Die Titelverteidigerin Jule Weber aus Bochum, die bekannt ist für ihre rhythmische Sprachsicherheit bei gleichzeitiger Leichtigkeit der Inhalte, wird ihre Texte vortragen. Aber auch der etwas verkopftere Samuel Kramer aus Offenbach am Main, Hessenmeister 2016, wird den Zuschauern das Gehirn verknoten.

Für München hingegen wird Yannik Sellmann antreten, der mit seiner lockeren Art schon viele Menschen zum Lachen gebracht hat. Wenn man seine Auftritte im Internet ansieht, könnte man meinen, er befinde sich mit einem Bier in der WG-Küche, nicht auf der Bühne. Auf jeden Fall sollte man sich den cholerischen Vortrag von Jey Jey Glünderling aus Frankfurt anschauen, der vor allem laut, aber auch sehr klug agiert. Musikalisch wird der Abend von Waseem Radwan alias DJ Monaco Freshprinz begleitet, der eine Mixtur aus Soul, Funk und Hip-Hop zum besten geben wird. In diesem Sinne: Ring frei!