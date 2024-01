Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihren mehrtägigen Streik vorzeitig beendet, die Deutsche Bahn fährt nach eigenen Angaben wieder weitgehend nach dem regulären Plan. Es sei gelungen, am Morgen wieder in den Normalbetrieb zu wechseln, sagte eine Bahn-Sprecherin. Im Fernverkehr fahren auf manchen Strecken noch nicht alle Züge, etwa auf der Strecke Berlin-Köln. "Auch im Regionalverkehr kann es im Laufe des Montags noch zu regional unterschiedlichen Einschränkungen kommen", warnte der Konzern.

Darauf müssen sich wohl auch Menschen, die in München mit der Bahn fahren, einstellen: "Aufgrund der kurzfristigen Verkürzung des Streiks können wir leider am Montag noch nicht den regulären Fahrplan anbieten. Bis in die Nacht auf Dienstag sind daher weniger S-Bahnen unterwegs als gewohnt", teilt die Bahn auf ihrer Homepage mit. Alle Linien sollen aber weiterhin mindestens im Stundentakt verkehren.

Konkret bedeutet dasin München: Die Linie S 1 verkehrt zwischen Leuchtenbergring und Freising im 60-Minuten-Takt, fährt aber nicht zum Flughafen. Die Linie S 2 verkehrt zwischen Markt Schwaben und Dachau alle 20 bis 40 Minuten, auf den übrigen Abschnitten aber nur im Stundentakt. Die Linien S3 und S4 verkehren alle 20 bis 60 Minuten. Die Linien S 6 und S 7 verkehren im 60-Minuten-Takt. Die Linie S 8 fährt zwischen Pasing und Flughafen alle 20 Minuten, zwischen Pasing und Germering alle 20 bis 40 Minuten sowie zwischen Germering und Herrsching alle 60 Minuten. Die Linie S 20 entfällt ganz.

"Nach Möglichkeit versuchen wir am Montag, kurzfristig zusätzliche Fahrten anzubieten", heißt es seitens der Münchner S-Bahn. Dies werde jedoch voraussichtlich nur in begrenztem Umfang möglich sein. Um möglichst viel Platz zu bieten, würden aber in jedem Fall alle S-Bahnen als Langzüge verkehren. Es bleibe dennoch ratsam, sich vor jeder Fahrt über die Fahrplanauskunft zu informieren, etwa auf www.s-bahn-muenchen.de oder in der App München Navigator.