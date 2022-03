Von Andreas Schubert

Autofahrer im Stadtosten und Passagiere der S-Bahn-Linien S3 und S7 müssen in nächster Zeit mit Einschränkungen rechnen. Die Deutsche Bahn (DB) erneuert an Balan- und Werinherstraße drei Brücken. Das führt zu Straßensperrungen und Fahrplanänderungen.

Westlich des Ostbahnhofs führen gleich drei Eisenbahnbrücken über die stark befahrene Balanstraße. Die DB erneuert die nördliche Überführung, auf der die Bahnverbindung München-Rosenheim verläuft, und die südliche in Richtung Giesing. Hergestellt werden die neuen Brücken quer über die Straße, direkt neben den alten. Nach deren Abbruch werden sie während einer längeren Straßen- und Streckensperrung an ihre endgültige Position geschoben.

Aktuell laufen erste Vorarbeiten, Anfang April geht es in die Hauptbauphase. Voraussichtlich von 4. bis 22. April ist die Balanstraße zwischen Orleans- und St.-Cajetan-Straße gesperrt, also überwiegend in den Osterferien. Stadteinwärts wird der Autoverkehr über die St.-Martin-Straße hin zur Rosenheimer Straße umgeleitet. Der Verkehr stadtauswärts wird entweder über die Orleans-/Rosenheimer Straße abgeleitet oder über die Regerstraße, teilt das Mobilitätsreferat mit. Der Zugang vom Weg "Am Giesinger Feld" in die Balanstraße wird ebenfalls gesperrt. Eine Umleitung für Fußgänger und Radfahrer mit möglichst geringen Einschränkungen ist derzeit noch in Abstimmung.

Auch im Bahnverkehr kommt es in einzelnen Nächten zu Fahrplanänderungen auf der Strecke München-Rosenheim sowie auf den S-Bahn-Linien S3 und S7 nach Giesing. Mitte Juni werden - ebenfalls unter Vollsperrung der Balanstraße für rund eine Woche - die Traggerüste beider Brücken errichtet. Der Abbruch der bisherigen Brücken und der Einschub der neuen Bauwerke erfolgen von 29. Oktober bis 3. November. Dann müssen beide Bahnstrecken sowie die Balanstraße komplett gesperrt werden. Insgesamt investiert die DB rund 15 Millionen Euro in die Brückenerneuerung. Die Arbeiten laufen in Abstimmung mit der Stadt München, die die Balanstraße erneuert und großräumig das Fernwärmenetz von Dampf auf Heizwasser umstellt.

An der Werinherstraße, 500 Meter weiter südlich, erneuert die DB eine weitere Bahnbrücke. Für getrennte Geh- und Radwege sowie eine Busspur wird der Neubau um knapp zehn Meter verbreitert. Aktuell werden die Oberleitungen auf 300 Metern umgebaut, elf Masten sind dafür zu setzen. Etwa 30 Signalkabel müssen verlängert und über eine Kabelhilfsbrücke verlegt werden.

Von diesen Vorarbeiten ist auch der S-Bahn-Verkehr der Linien S3 und S7 betroffen. So kommt es in mehreren Nächten zu Schienenersatzverkehr zwischen Ostbahnhof und Deisenhofen respektive Perlach. Die S3 wird zwischen Deisenhofen und Hauptbahnhof über Solln umgeleitet. Anfang Juni wird die Strecke dann drei Tage gesperrt, um die Brücke teilweise abzureißen. Anschließend wird das neue Bauwerk westlich der Gleise hergestellt.

In der zweiten Sperrpause (29. Oktober bis 4. November) wird während einer sechstägigen Komplettsperrung der Bahnstrecke die alte Brücke abgerissen, dann wird das neue Bauwerk eingeschoben. Die Kosten belaufen sich auf rund zehn Millionen Euro.

Infos über die Bauarbeiten und Fahrplanänderungen gibt es im Netz unter s-bahn-muenchen.de/baustellen. Für Fragen steht der Kundendialog der S-Bahn München täglich von 6 bis 22 Uhr unter 089/55 89 26 65 zur Verfügung.