Die Welt steckt in einer allumfassenden Krise, neue Lösungen sind gefragt - auch im Social Design. Um eine "Große Transformation" mitzugestalten, bietet die Neue Sammlung der Pinakothek der Moderne zusammen mit dem Social design lab der Hans Sauer Stiftung eine Workshop-Reihe an. Anhand von jeweils zwei Objekten aus der Vergangenheit und Gegenwart sollen "Kriterien für zukunftsfähige Gestaltungen erarbeitet und diese auf die großen Zukunftsfragen hin geprüft" werden, so die Ankündigung. Es geht um Themenfelder wie Social Design, Transformative Städte, Circular Design und Sozialraumgestaltung. Der erste Abend am 28. April im "X-D-E-P-O-T" der Neuen Sammlung widmet sich dem Social Design. Die Workshops sind kostenlos, Anmeldung unter b.lersch@hanssauerstiftung.de wird erbeten.