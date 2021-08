"Es ist immer problematisch, wenn man so sein will wie andere"

Interview von Sabine Buchwald, München

Die Corona-Pandemie hat Markus Frenzl, Professor für Design- und Medientheorie an der Hochschule München, zu einem neuen Thema inspiriert: Zusammen mit seiner Kollegin Anke van Kempen forscht er zur Semantik der Impfzentren. Die Wissenschaftler stellen sich Fragen wie: Wo wird in Deutschland geimpft? Wie wird das kommuniziert? Woher kommt die Impfskepsis? Und wie läuft es in anderen Ländern? Frenzl, 50, lehrt seit 2010 an der Hochschule, seit dem Sommersemester hat er zusätzlich im Rahmen der Hightech Agenda (HTA) eine Innovationsprofessur für Design- und Innovationskulturen inne. Er könnte also beruflich zufrieden sein. Ist er aber nicht. "Wir haben in Deutschland immer noch ein Problem, Design als Teil unserer Kultur zu betrachten", sagt Frenzl.