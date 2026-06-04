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Szenische Lesung in MünchenDerrick kehrt zurück

Lesezeit: 3 Min.

Typisch Derrick: Klausjürgen Wussow, Horst Tappert und Fritz Wepper (von links), hier in der Folge „Gesicht hinter der Scheibe“.
Typisch Derrick: Klausjürgen Wussow, Horst Tappert und Fritz Wepper (von links), hier in der Folge „Gesicht hinter der Scheibe“. dpa

Die erfolgreiche Krimiserie „Derrick“ inspiriert Kreative noch immer: Ein lustiges Bühnenprojekt mit dem Comic-Zeichner Elias Hauck und der Kabarettistin Eva Karl Faltermeier feiert die Nostalgie. Wie es zu der szenischen Lesung kam.

Von Oliver Hochkeppel

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„Harry, hol’ schon mal den Wagen!“ Dieser berühmte Satz ist zwar so nie in der Serie gefallen, aber jeder – zumindest aus der Boomer-Generation – weiß, was gemeint ist: Er steht für „Derrick“, Deutschlands nachhaltigste und erfolgreichste Krimiserie, abgesehen vom „Tatort“.

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