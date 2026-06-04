„Harry, hol’ schon mal den Wagen!“ Dieser berühmte Satz ist zwar so nie in der Serie gefallen, aber jeder – zumindest aus der Boomer-Generation – weiß, was gemeint ist: Er steht für „Derrick“, Deutschlands nachhaltigste und erfolgreichste Krimiserie, abgesehen vom „Tatort“.
Szenische Lesung in MünchenDerrick kehrt zurück
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Die erfolgreiche Krimiserie „Derrick“ inspiriert Kreative noch immer: Ein lustiges Bühnenprojekt mit dem Comic-Zeichner Elias Hauck und der Kabarettistin Eva Karl Faltermeier feiert die Nostalgie. Wie es zu der szenischen Lesung kam.
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