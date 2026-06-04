Die erfolgreiche Krimiserie „Derrick“ inspiriert Kreative noch immer: Ein lustiges Bühnenprojekt mit dem Comic-Zeichner Elias Hauck und der Kabarettistin Eva Karl Faltermeier feiert die Nostalgie. Wie es zu der szenischen Lesung kam.

„Harry, hol’ schon mal den Wagen!“ Dieser berühmte Satz ist zwar so nie in der Serie gefallen, aber jeder – zumindest aus der Boomer-Generation – weiß, was gemeint ist: Er steht für „Derrick“, Deutschlands nachhaltigste und erfolgreichste Krimiserie, abgesehen vom „Tatort“.