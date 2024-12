Da nur wenige Tage zuvor, am 23. Februar, die vorgezogene Bundestagswahl stattfindet, dürfte die Vorbereitung für alle Beteiligten besonders herausfordernd werden. In der Regel widmen sich das Derblecken wie auch das Singspiel immer aktuellen politischen Themen und Entwicklungen – dies ist bei der Wahl aber nicht vorhersehbar und auch sehr kurzfristig.

Das gut dreistündige Derblecken ist nicht nur in Bayern sehr beliebt und genießt für viele Kultstatus. Nach Angaben des Bayerischen Rundfunks haben in diesem Jahr deutschlandweit rund 2,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Live-Übertragung angeschaut. In Bayern waren es rund 1,8 Millionen, was einem Marktanteil von 43,2 Prozent entsprach. Der Starkbieranstich auf dem Nockherberg ist seit Jahren ein bedeutender Publikumsmagnet im Bayerischen Fernsehen – und dies gilt nicht nur für die Älteren. Fast ein Drittel des 14- bis 49-jährigen Fernsehpublikums in Bayern (28,1 Prozent Marktanteil) war live dabei.

Zu Beginn der Veranstaltung hielt in den vergangenen Jahren Kabarettist Maxi Schafroth immer eine bissige Fastenpredigt, bei der er sich die Spitzenpolitiker aus München und Berlin vornahm. Viele der derbleckten Politiker sind in der Halle live dabei. Im Anschluss wird dann ein Singspiel aufgeführt, in dem Schauspieler singend Spitzenpolitiker aus Bund und Land darstellen.