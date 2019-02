24. Februar 2019, 18:26 Uhr Der Traum von einem Isar-Boulevard in München Ach, wie schön wär's am Fluss ohne Autos. . .

SZ-Leser wünschen sich mehr Mut, weil eine Flaniermeile am Ufer nicht zu haben ist, ohne den Fahrverkehr zurückzudrängen

"Der Isar-Boulevard - nur ein Traum" vom 19. Februar:

Mut zum autofreien Boulevard

Ein Isar-Boulevard an einer "Stadtautobahn"? - Mehr als 100 Jahre ist es jetzt her, dass es einen Isar-Boulevard an der Steinsdorfstraße zwischen Ludwigsbrücke und Lukaskirche tatsächlich gab, allerdings nur für drei Jahre, im Zusammenhang mit der "Deutsch-Nationalen-Kunstgewerbeausstellung" von 1888. Seither machte die Isar vor allem durch Hochwasser und Brückeneinstürze auf sich aufmerksam. Diesen ist es auch zu verdanken, dass man sich um die Jahrtausendwende bei der Stadt wieder an einen Fluss namens Isar erinnerte. Dank reichlich sprudelnder Gelder für den Hochwasserschutz war es möglich, mit der Isar-Renaturierung nicht nur den Hochwasserschutz zu verbessern, sondern auch ein neues Freizeitareal zu erschließen.

Die große Akzeptanz bei der Bevölkerung und nicht zuletzt wiederentdeckte Bilder vom Isarufer während der Kunstgewerbeausstellung ließen schnell die Vision einer dauerhaften Flaniermeile am stadtseitigen Isarufer aufkommen. Doch seit 1888 hatte sich viel verändert: Nicht mehr Flaneure und Pferdekutschen dominieren das städtische Isarufer, sondern ein Strom von Automobilen.

Seit etwa zehn Jahren ist nun ein Planungsreferat damit beschäftigt, die realistischen Möglichkeiten für eine bessere Anbindung der Stadt an ihren Fluss auszuloten. Wie nach dem Bericht der SZ nun klar wird, ging man dabei offensichtlich von den Prämissen aus, dass der Autoverkehr erstens nicht abnehmen wird, dass man ihn zweitens auch nicht einschränken kann oder will und dass drittens eine alternative Verkehrsführung nicht möglich ist. Angesichts dessen ist es kein Wunder, dass man jetzt zu dem Ergebnis kam: Aus der Traum!

Warum man dafür allerdings so lange gebraucht hat, ist ein Rätsel. Fazit: In verschiedenen städtischen Referaten hat sich offensichtlich der Gedanke noch nicht durchgesetzt, dass es kein Menschenrecht auf freien Zugang überallhin und jederzeit für private Fahrzeuge, egal ob mit oder ohne Verbrennungsmotor, gibt. Solange man aber davon ausgeht, statt alles zu unternehmen, um den öffentlichen Nahverkehr stärker zu fördern und attraktiver zu gestalten und den Radverkehr durch ein grundlegend neues Radwegekonzept statt des bisherigen Stückwerks zu einer echten Alternative zu machen, solange wird man weder das tägliche Verkehrschaos mit den bekannten Begleitfolgen beseitigen - noch die Isar zu einem echten Stadt-Fluss machen. Peter Klimesch, München

Schaumainkai als Vorbild

Neulich war ich einen halben Tag lang in Frankfurt am Main - und dort tatsächlich am liebsten am Main, fast zwei Stunden lang. Der Schnee schmolz gerade, und es war einfach nur schön, auf den Glitzerstrom zu schauen, überall gab es genug Bänke und unendlich weite autofreie Anlagen, auf beiden Seiten des Flusses. Geben Sie nur mal spaßeshalber bei Google Earth "Schaumainkai" ein, und Sie wissen, was ich meine. Aber vielleicht will ja auch gar keiner unsere Stadt noch attraktiver machen, als sie eh schon ist. Angelika Boese, München

Erst befreien, dann begeistern

Man könnte aus München eine wunderbare Stadt machen, wenn man Politiker hätte, die nicht Büttel der Autoindustrie wären und München stattdessen komplett von Privatautos befreien würden. Ich bin davon überzeugt, dass am Ende alle Einwohner begeistert wären, auch die, die zunächst am lautesten dagegen wettern. Manfred Schwartz, Rendsburg