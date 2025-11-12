Derzeit wird in Deutschland wieder einmal über die Abschaffung des Friedhofzwangs debattiert , wie bei so vielen Themen ist auch der Tod Ländersache. In Bayern etwa müssen Bestattungen weiterhin auf Friedhöfen oder in einem Friedwald stattfinden, so soll die Würde der Verstorbenen geschützt werden. In Rheinland-Pfalz dagegen darf man seit Kurzem Urnen auch mit nach Hause nehmen oder die Asche unter einem Apfelbaum im heimischen Garten verstreuen.

Auch in Michael Schwarz’ Dokumentarfilm „Der Tod ist ein Arschloch“ geht es um solche Fragen: um das Sterben und die letzten Dinge, die noch zu erledigen sind. Im Mittelpunkt steht der Bestatter Eric Wrede: Der ehemalige Musikmanager einer Plattenfirma ließ sich in einem Berliner Beisetzungsbetrieb ausbilden, seitdem führt er sein eigenes Bestattungsunternehmen. Nebenbei redet und schreibt er viel über Trauer und Tod, in einer Zeitungskolumne, einem Podcast oder einem Buch, das zum Bestseller wurde. Er organisiert individuelle Abschiede, was gut in eine Zeit passt, in der die Bindung an Kirchen und religiöse Riten abnimmt, der Wunsch nach persönlicher Entfaltung dafür umso größer ist.

Wie groß das Bedürfnis nach Gesprächen über den Tod ist, zeigt sich auch an der ausgedehnten Kinotour, die Michael Schwarz und Eric Wrede absolvieren: Die beiden reisen bis Ende November durch die Republik, um ihren Film vorzustellen und Publikumsfragen zu beantworten. Am 17. November sind sie in München, zunächst um 18.30 Uhr gemeinsam im Monopol (Schleißheimer Straße 127). Danach teilen sie sich auf: Ab 20 Uhr ist Schwarz im Breitwand Kino Gauting (Bahnhofplatz 2), während Wrede ab 20.15 Uhr ins Neue Maxim Kino kommt (Landshuter Allee 33).

