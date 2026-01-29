„Es war einmal ein König, der hieß Prospero und war ziemlich schlau“, so beginnt eben jener Prospero seine Geschichte zu erzählen. Doch nicht alleine. Auf den mit Theaterutensilien gepackten Koffern neben ihm im Scheinwerferlicht sitzen seine beiden widerwilligen Untertanen. Die sind von ihrem Herrscher nicht ganz so überzeugt wie der von sich selbst.