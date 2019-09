Das Anzapfen des ersten Fasses ist ein Ritual, das weltweit verfolgt wird. Auch in den anderen Zelten aber gibt es bemerkenswerte Zeremonien, bei denen mitunter Politiker oder Prominente die Hauptrollen spielen

Artikel per E-Mail versenden

Detailansicht öffnen Wirtin Stephanie Spendler im Löwenbräuzelt. (Foto: Privat)

Traditionell gebührt dem OB seit fast 70 Jahren das Vorrecht, das erste Fass Wiesn-Bier anzuzapfen. Aber gleich danach folgen die anderen Zelte, in denen der OB nicht sein kann (außer die Käfer-Schänke, wo es kein Eröffnungsritual gibt). Im Hacker- und im Armbrustschützenzelt zapfen die Wirte an (Thomas Roiderer und Peter Inselkammer), ebenso im Löwenbräuzelt, wo Wirtin Stephanie Spendler mit zwei Schlägen ihr Debüt gab.

Festhalle Schottenhamel

Wer im Schottenhamelzelt anzapft, weiß nun wirklich jeder Münchner: Seit 1950 übernimmt diesen Job der Münchner Oberbürgermeister, und wer diesen Job nicht gerne macht oder nur so tut oder zu viele Schläge braucht, der wird bei der nächsten Wahl ganz sicher abgestraft. Man kann zwar nicht unbedingt sagen, dass Dieter Reiter (SPD) am Samstag seine Wiederwahl in der Hand hatte, aber grob danebenhauen hätte er auch nicht sollen.

Fischer-Vroni

Bisher wurde bei der Fischer-Vroni noch nicht parallel zum Schottenhamel angezapft. "Wir sind ja immer die letzten, die mit der Kutsche an ihrem Zelt ankommen", sagt Fischer-Vroni-Wirt Hans Stadtmüller, "da wird es eh immer ein bissl knapp." Diesmal trieb jemand souverän mit zwei Schlägen den Zapfhahn ins Spundloch, der das liebend gerne als Oberbürgermeister im Schottenhamelzelt getan hätte: Josef Schmid war als Anzapfer zu Gast. Der ehemalige Zweite Bürgermeister und jetzige CSU-Landtagsabgeordnete präsentierte oben auf dem Musikpodium, das aussieht wie ein Schiff, die erste Mass.

Weinzelt

Weil das Weinzelt ein Weinzelt ist, wurde hier natürlich auch kein Bierfass angezapft und kein Krug erhoben. Stattdessen ging Stephanie Kuffler, die Ehefrau von Festwirt Stephan Kuffler, kurz vor zwölf mit einem überdimensionalen Weinglas auf die Bühne, flankiert vom Oberbürgermeister der Winzergemeinde Sommerach, Elmar Henke, und der amtierenden Weinprinzessin. Sie warteten wie jedes Jahr den letzten Böllerschuss ab, erhoben das Glas und wünschten allen eine friedliche Wiesn. Fast wie in einem richtigen Bierzelt.

Ochsenbraterei

"Ich bin recht froh, dass mein Vater nie angezapft hat", sagt Antje Schneider, die Wirtin der Ochsenbraterei, "so muss ich das jetzt nicht machen." Davor hätte sie dann doch Respekt, meint sie. Das Eröffnungsritual im Zelt besteht auch nach Hermann Haberls Tod darin, dass Antje Schneider zusammen mit ihrer Mutter Anneliese Haberl und mit den Musikanten von der Oktoberfestkapelle Mathias Achatz ins Zelt einzieht und eine Runde um das Mittelschiff dreht. Schneider geht dann aufs Podium und begrüßt die Gäste. Der Ausschank des Bieres beginnt, sobald der zwölfte Böllerschuss erklungen ist. "Unser Kapellmeister zählt dankenswerterweise für mich mit", sagt Antje Schneider.

Augustinerzelt

Im Augustinerzelt ist sowieso immer alles ein bisschen anders als in den anderen Zelten, und ein Anzapfen, bei dem sich zum Beispiel ein Prominenter auf die Bühne stellt und Theater macht, gibt's hier schon gleich gar nicht. Bei Manfred und Thomas Vollmer, den beiden Festwirten, marschiert die Augustinerzelt-Festkapelle von Reinhard Hagitte, die als einzige auch beim Trachtenzug mitgeht, einmal durchs Zelt, erklimmt das Podium, und auf geht's.

Schützen-Festzelt

"Wir lassen jedes Jahr ein anderes Madl anzapfen", sagt Festwirt Ludwig Reinbold, "die kommen aus dem Publikum und können sich bei uns bewerben." In diesem Jahr handelte es sich um ein wirklich gestandenes Madl, nämlich die 37-jährige Margarethe Schlemmer, Rechtsanwältin und vierfache Mutter aus München. "Ich gehe seit 22 Jahren mit voller Inbrunst auf die Wiesn und versuche, so viele Tage wie möglich draußen zu sein", sagt sie. Fürs Anzapfen hatte sie zuvor in der Brauerei geübt.

Bräurosl

In der Bräurosl entscheidet es sich immer sehr kurzfristig, wer das erste Fass anzapft. Darüber entscheidet die Tagesform der beiden Kandidaten: Festwirt Georg Heide oder Hacker-Pschorr-Chef Andreas Steinfatt. Die beiden fahren zusammen in der Kutsche beim Wiesn-Einzug zum Zelt, und dort machen sie dann auch aus, wer auf die Bühne geht und anzapft. In diesem Jahr war es wieder Georg Heide.

Paulaner-Festzelt

Im Paulaner-Festzelt darf jedes Jahr ein richtiger Braumeister anzapfen: Christian Dahncke von der Paulaner-Brauerei, der natürlich auch für das Wiesn-Bier verantwortlich ist, auch wenn er sagt: "Da arbeiten noch 120 andere Brauer mit." Vorneweg darf ein "Wiesn-Warmupper", für den man noch keine bessere Berufsbezeichnung gefunden hat, die Stimmung anheizen. Das war im Paulanerzelt der Radiomoderator Bernhard "Fleischi" Fleischmann von Bayern 3, im Jahr zuvor war es Stefan Schneider, der Stadionsprecher von 1860.

Hofbräu-Festzelt

Detailansicht öffnen Erste Krüge 2019: Finanzminister Albert Füracker serviert im Hofbräuzelt. (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Nachdem Hofbräu dem Freistaat Bayern gehört, hat der amtierende bayerische Finanzminister das Vorrecht des Anzapfens im staatlichen Bierzelt. In diesem Jahr feierte Albert Füracker (CSU) auf der großen Bühne des Hofbräuzelts sein Debüt. Eigentlich wäre er damit schon im vergangenen Jahr dran gewesen, dann aber kam ihm ein Termin dazwischen, und er musste einen Staatssekretär als Vertretung schicken. Dass er's draufhat, hat er in diesem Jahr schon beim Anzapfen eines Fasses Maibock im Hofbräuhaus bewiesen.

Marstall-Festzelt

"Das Anzapfen ist Sache des Festwirts, ganz klar", sagt Siegfried Able vom Marstall-Festzelt, gleich rechts vom Haupteingang des Oktoberfests. Deshalb geht er gleich nach dem Einzug der Wiesnwirte mit seiner Familie - den Töchtern Verena und Vanessa sowie seiner Frau Sabine - auf das Podest, das einem Kinderkarussell nachempfunden ist. Das Anzapfen verfolgt die Familie dann aus sicherem Abstand. Unnötigerweise, denn ein Malheur ist dabei noch nie passiert.

Festzelt Tradition

Im großen Festzelt auf der Oiden Wiesn darf immer ein ehemaliger Wiesn-Stadtrat anzapfen. Seit 2010 und der Historischen Wiesn, aus der die Oide Wiesn hervorgegangen ist, war das oft Hermann Memmel (SPD). Er ist im Frühjahr verstorben. Sein Parteifreund Helmut Schmid, ebenfalls ehemaliger Wiesn-Stadtrat, wäre heuer dran gewesen; er musste wegen eines Trauerfalls in der Familie kurzfristig absagen. So sprang Festwirt Peter Wieser ein: Mit zwei Schlägen war alles erledigt.

Herzkasperlzelt

Im Musikantenzelt auf der Oiden Wiesn zapfte ein ehemaliger Ministerpräsident an: Franz Josef Strauß (CSU), in Gestalt des Kabarettisten Helmut Schleich. Natürlich geht das nicht ohne eine flammende Rede ab. Das war im Herzkasperlzelt schon so, als noch Christian-Ude-Double Uli Bauer anzapfte. Die Fernsehmoderatorin Traudi Siferlinger bestritt zusammen mit dem Gstanzlsänger Sebastian Daller und den Holledauer Hopfareissern das Vorprogramm, dann spielte der Niederbayerische Musikantenstammtisch zum Tanz auf.

Zur Schönheitskönigin

Detailansicht öffnen Landtagspräsidentin Ilse Aigner in der "Schönheitskönigin" auf der Oiden Wiesn. (Foto: imago)

Das kleine Volkssängerzelt "Zur Schönheitskönigin" ist bereits zum dritten Mal auf der Wiesn, und jedes Mal hat die heutige Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) angezapft. Beim ersten Mal - damals war sie noch bayerische Wirtschaftsministerin - hat sie die umstehenden Fotografen ordentlich nass gemacht, beim zweiten Mal blieben alle trocken. Bei der Generalprobe Ende Juli im Herrschinger Seehof, wo das Festwirtepaar Gerda und Peter Reichelt das Programm ihres Zelts vorstellten, war es wieder recht feucht geworden, aber am Samstag im Zelt klappte es wieder hervorragend: Mit zwei Schlägen hatte Ilse Aigner die Sache erledigt.

Museumszelt

Im Museumszelt der "Historischen Gesellschaft Bayerischer Schausteller e.V." hatte man heuer einen prominenten Mann zum Anzapfen gefunden: den bayerischen Kunstminister Bernd Sibler (CSU). "Er ist ja auch für die Museen zuständig", sagt Yvonne Heckl vom Schaustellerverband, "zweieinhalb Schläge hat er gebraucht."