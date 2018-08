30. August 2018, 18:49 Uhr Der Perfektionist Umstandslos

Man erkennt Schauspieler Gerhard Wittmann daran, dass er Gute und Böse, Dumme und Kluge gleichermaßen spielen kann - und OB Dieter Reiter

Von Gerhard Fischer

Neulich, bei der Präsentation des Eberhofer-Krimis "Sauerkrautkoma", hat Gerhard Wittmann seine Sonnenbrille liegen lassen. "20 Jahre alt, völlig unspektakulär, aber ich hatte sie mit meiner Frau gekauft - und ich hing sehr an ihr", sagt er. "Es war fast wie ein verlorenes Kind." Er lächelt. Er sagt damit: Ja, das ist schon übertrieben, das mit dem Kind. Aber bloß ein bisschen. Wittmann suchte nach der Brille. Telefonierte rum. Fragte nach. Dann fand sie einer. "Ich war überglücklich", sagt Wittmann. "Bei dieser Brille hatte ich das Gefühl, sie gehöre zu mir."

Gerhard Wittmann, 54, spielt in den Eberhofer-Krimis den Leopold, den Bruder des Polizisten Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel). Er ist auf dem Nockherberg das Double von OB Dieter Reiter. Und man kennt ihn aus einer Banken-Werbung: als Dirk Nowitzkis Taxifahrer. Seine bayerische Sprachfärbung, die Intonierung, das Sprechtempo, die karge Mimik - daran erkennt man Gerhard Wittmann, der umstandslos Gute und Böse spielen kann, Dumme und Kluge.

Wittmann sitzt seit 20 Minuten in einem Schwabinger Café. Er hat die meiste Zeit über Fußball geredet. Das tut er auch mit Sebastian Bezzel. Wittmann ist HSV-Fan, Bezzel wohnt in Hamburg, und deshalb hat er den Kollegen in der vergangenen Saison gebeten, Acht zu geben, dass der HSV nicht absteigt. "Aber das hat ja nichts gebracht", sagt er und lacht.

Gerhard Wittmann ist zwar Hamburg-Fan, aber er ist in Bayern aufgewachsen: im Dorf Alsmoos, etwa zehn Kilometer von Aichach entfernt. Die Eltern hatten eine Bäckerei, er spielte beim TSV Alsmoos Fußball. "Libero oder auf der Zehn", sagt Wittmann. Er muss also technisch gut gewesen sein. Als er 13 war, hat er den Hamburger SV öfter im Fernsehen gesehen, zum Beispiel das Europacup-Finale der Pokalsieger. Kargus, Kaltz, Magath. So hießen die Helden des HSV, Wittmanns Helden. Auf der Bank saß Kuno Klötzer. Das ist ein Name wie aus einem Donald-Duck-Comic. Der HSV gewann das Finale 2:0 gegen den RSC Anderlecht.

Wittmann lächelt. "Ich will eigentlich gar nicht so viel über Fußball sprechen", sagt er. Schade. Er ist sehr lebendig, wenn er über den HSV redet, auch über Löw oder Lahm. Voller Leidenschaft. Man sieht das an seinen Augen. Und an seiner Körperhaltung. Alles an ihm ist wach.

Aber Wittmann interessierte sich nicht bloß für Fußball, als er jung war, sondern auch für das Schauspielen. Und für das Imitieren. Er war in der Laienspielgruppe in Alsmoos, und immer, wenn er mit seinem Vater von einer Kunden-Tour nach Hause kam, spielte er die Verkaufsszenen nach. "Das habe ich mir nicht vorgenommen", sagt er, "das kam von alleine aus mir raus." Als er schließlich mit seiner Schulklasse das Residenztheater besuchte, dachte er: "Da will ich hin!"

Er schrieb einen Brief an Toni Berger, den Volksschauspieler. "Mit dem Füller", sagt er. Früher hat man Briefe noch mit dem Füller geschrieben. Früher hat man überhaupt noch Briefe geschrieben. Was er denn tun müsse, um Schauspieler zu werden, fragte er Toni Berger. Ein dreiviertel Jahr später kam die Antwort, die Schrift war krakelig und altdeutsch. Berger schrieb: "Lern erst mal einen gescheiten Beruf!" "Na, wenn der das sagt ...", dachte Wittmann. Er lernte Großhandelskaufmann. Aber sein Traum lebte weiter. Als die Lehre zu Ende war, fuhr er nach München, zur Schauspielschule Studio Zinner. "Was haben Sie vorbereitet?", fragte ihn der Leiter. Wittmann hatte nichts vorbereitet. Er musste improvisieren. "Ich habe ein Strauß-Brandt-Gespräch parodiert", sagt er. "Es half mir, dass ich früher Lehrer nachgemacht hatte." Ob's gut war, weiß er nicht mehr. Was er gesagt hat, weiß er auch nicht mehr. "Aber der Leiter hat wohl meine Leidenschaft gespürt - er hat mich genommen."

Wittmann war dort ein seltenes Exemplar, ein Typ, ein Unikum. Wie auch immer man das nennen mag. "Die meisten hatten studiert, Germanistik oder so", sagt er. Und natürlich wurde er in der Garderobe gefragt, was er, Wittmann, denn so studiert habe. Und er sagte: "Nix." Die anderen: "Wie nix?" Für die anderen, sagt er, "war es, als hätte ich zuvor etwas ganz Exotisches gemacht."

Er findet, dass ihn die Lehre - bei der er jeden Tag um fünf Uhr aufstehen musste - sehr geerdet habe. "Ich habe an der Schauspielschule nie gefehlt", sagt er, "ich wollte ja etwas lernen und habe es nicht verstanden, wenn andere geschwänzt haben." Er sucht nach dem rechten Wort. "Arbeitsethos", sagt er schließlich, "das habe ich bei der Lehre mitbekommen."

Man kann es auch Pflichtbewusstsein nennen. Selbst wenn Wittmann bloß eine kleine Rolle oder eine einzige Szene hat, liest er das ganze Drehbuch. "Es könnte ja auf Seite 174 etwas über mich gesprochen worden sein - und das kann ich dann für meine Szene brauchen." Er denkt kurz nach. Dann lacht er. "Meine Frau würde sagen, das sei Perfektionismus." Aber er selbst würde sagen, er sei locker, so generell. Es ist immer eine Frage der Perspektive. Oder der Selbstwahrnehmung.

Wittmann holt seinen Kalender aus der Tasche. "Ich mag Papier", sagt er, "ich mag das Haptische." Er schlägt ihn auf. "Hier habe ich alles eingetragen, in verschiedenen Farben - rot sind die Drehtage." Wittmann ist mindestens korrekt.

Auf die Schule folgte das erste Engagement am Landestheater in Linz.

Gerhard Wittmann ist jetzt in der Phase des Gesprächs angelangt, wo er die Anekdoten auspackt. Er wirkt dabei unprätentiös, witzig, freundlich, sehr normal, manchmal auch selbstironisch.

"Ich fuhr zum Vorsprechen nach Linz", beginnt er. "Und vor dem Theater war eine lange Schlange mit jungen Menschen - ich dachte, die wollen alle vorsprechen." Er stellte sich hinten an. Nach einiger Zeit sagte er zu einem jungen Mann, der vor ihm stand: "Ist schon aufregend, oder?" Der Mann wusste nicht, was Gerhard Wittmann meinte. "Das war eine Ausflugsklasse", sagt Wittmann und lächelt. "Die wollten nur das Theater besichtigen."

Ein Passant sagte ihm schließlich, dass er zum Vorsprechen durch den Hintereingang gehen müsse. Wittmann kam zu spät, aber egal. Am Ende zeigte der Intendant auf ihn und sagte: "Der Rest kann nach Hause gehen, und Sie kommen mit mir." Als sie alleine waren, fragte der Mann: "Wo kommen Sie her?" Wittmann sagte, er stamme aus Bayern. "Da ist doch noch was anderes mit drin", mutmaßte der Intendant. "Ein schwäbischer Einschlag", sagte Wittmann. "Ich will Sie", sagte der Intendant, "aber tun Sie alles, um diesen Dialekt zu minimieren."

Er hat es damals wohl versucht.

Heute kann er den Dialekt brauchen, bei den Regionalkrimis zum Beispiel. Hier, im Café in Schwabing, spricht er leicht gefärbtes Hochdeutsch. Manchmal, nein: eher sehr selten, schleicht sich das bayerisch-schwäbische "sch" in seine Sprache.

Wittmann arbeitete drei Jahre in Linz, dann ging er nach Regensburg - und schließlich kam die erste Fernsehrolle. Norbert Kückelmann drehte "Alle haben geschwiegen", nach einem wahren Fall, der sich im Altmühltal ereignet hat: In der Musikkneipe "Paloma" verkehrten junge Männer, die Frauen vergewaltigten - und eine Frau vergewaltigten und töteten. Gerhard Wittmann spielte einen der Männer.

"Der Film hat Aufsehen erregt", sagt Wittmann. Er traute sich, beim Theater zu kündigen. Er dachte, er könnte jetzt im Fernsehen durchstarten. "Aber dann kam nichts", sagt er.

Überhaupt, manchmal war es lau, wie es eben bei Schauspielern ist. Da dachte er daran, in seinen gescheiten Beruf zurückzukehren. "Aber dann kam immer rechtzeitig etwas", sagt er, beim Theater oder im Fernsehen. Und heute läuft es eh gut. "Ich bin sehr zufrieden", sagt Wittmann und klopft dreimal auf den Tisch, also auf Holz, damit es so bleibt.

Er spielt heute in ein paar Krimis mit, etwa in "Laim" und in der Hattinger-Reihe mit Michael Fitz, und im Herbst wird der nächste Eberhofer gedreht; er heißt "Leberkäsjunkie". Im Winter beginnen dann die Proben für den Nockherberg.

Manchmal guckt Gerhard Wittmann beim Erzählen direkt auf den Tisch, weil er wohl nachdenkt und in der Erinnerung kramt. Man sieht Wittmann dann im Profil, und so ähnelt er Dieter Reiter.

Es sei nicht leicht, Reiter zu spielen, sagt Wittmann. Der OB habe nämlich keine Macken. "Nur manchmal, wenn er zu viele Gedanken auf einmal im Kopf hat, dann verhaspelt er sich oder verschluckt die Sätze halb." Witzigerweise bricht auch Wittmann seine Sätze manchmal ab. Vielleicht ist es bei Original und Double wie bei Herrchen und Hund: Sie nähern sich mit der Zeit an.

Man verlässt gemeinsam das Café. Wittmann redet draußen noch einmal über Fußball, diesmal über die Taktik des HSV-Trainers Christian Titz. Man hat das Gefühl, mit dem Hamburger SV ist es so wie mit der Sonnenbrille: Der HSV gehört zu ihm. Und er, Wittmann, ist ihm treu.