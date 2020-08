Gleich mehrere Open-Air-Reihen in München servieren derzeit Musik und Kabarett. Wenn die Spielorte dann noch ähnlich heißen, kann man schon einmal durcheinandergeraten. So vermeldeten wir im jüngsten SZ Extra zwar noch korrekt, dass Der Nino aus Wien am 26. und 27. August beim "Eulenspiegel Flying Circus" auftreten werde, verorteten diesen aber fälschlicherweise im Deutschen Theater statt im Deutschen Museum. Zur Sicherheit noch einmal: Der wunderbare, lakonisch zwischen Blues, Schmäh und Wienerlied changierende österreichische Singer-Songwriter stellt sein neues Solo-Werk "Ocker Moon" im Innenhof des Deutschen Museums vor, gleich neben dem Seenotrettungskreuzer (Museumsinsel 1). Am Mittwoch und Donnerstag, 26. und 27. August, jeweils um 20 Uhr.