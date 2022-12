Zweimal Weltmeister an einem Tag

Wie spielt man Franz Beckenbauer? Für den Film "Der Kaiser" ist Klaus Steinbacher in die Rolle des großen Fußballers geschlüpft. "Das ist schon auch eine emotionale Sache", erzählt der 28-Jährige beim Spaziergang durch Giesing.

Von Bernhard Blöchl

Und dann steht Franz Beckenbauer vor dem Haus, in dem er aufgewachsen ist, und blickt auf die Sportanlage an der Zugspitzstraße in Giesing. "Hier haben sie immer die Latten aus dem Zaun gebrochen, damit sie direkt auf den Platz konnten." Beckenbauer trägt Mütze und ein freundliches Lächeln, er hat eine sportliche Figur und warme braune Augen. Er erinnert sich, dass der junge Franz schnell war: raus aus dem Haus, rauf auf den Rasen.