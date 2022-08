Das zeigen die Münchner Produzenten Ewa Karlström und Andreas Ulmke-Smeaton in ihrem neuen Film. Sie wollen damit einen Helden von früher in die Gegenwart holen.

Von Barbara Hordych, München

Grundsätzlich lässt sich das Family-Entertainment-Filmgeschäft in zwei Kategorien einteilen: Entweder man greift einen bekannten Stoff wie eine beliebte Kinderbuchreihe auf oder man etabliert eine eigene "Marke", die auf einer originären Idee basiert. Das Münchner Produzenten-Duo Ewa Karlström und Andreas Ulmke-Smeaton hat schon beide Wege sehr erfolgreich eingeschlagen. Mit ihrem Unternehmen Sam Film produzierten sie in den vergangenen Jahren Kinoverfilmungen etwa von Enid Blytons "Fünf Freunde"-Abenteuer-Serie oder Joachim Masanneks Fußballer-Buchreihe "Wilde Kerle". Mit der Pferdefilm-Saga "Ostwind" wiederum kreierten sie eine eigene Marke, "erst nach dem ersten Film entstanden die größtenteils von Lea Schmidbauer geschriebenen Bücher, was gar nicht so vielen Ostwind-Fans bewusst ist", sagt Ewa Karlström.