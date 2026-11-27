Jochen Schölch inszeniert im Metropoltheater mit „Der fünfte Schritt“ ein subtil beunruhigendes Stück über den Kampf gegen den Alkoholismus.

Wer hat hier noch die Kontrolle? Die Situation zwischen Lukas, gespielt von Sebastian Griegel (oben) und James, gespielt von Matthias Grundig, eskaliert.

Zwei braunlederne Freischwinger, ein Höckerchen auf dem zwei Becher stehen und ein Marmorkuchen. Mehr Bühnenbild und Requisite braucht diese Inszenierung nicht. Vier Leuchtstoffröhren markieren die Ecken der Spielfläche, des Raumes, der annähernd die Dimension eines Boxringes hat.