Zwei braunlederne Freischwinger, ein Höckerchen auf dem zwei Becher stehen und ein Marmorkuchen. Mehr Bühnenbild und Requisite braucht diese Inszenierung nicht. Vier Leuchtstoffröhren markieren die Ecken der Spielfläche, des Raumes, der annähernd die Dimension eines Boxringes hat.
Premiere im MetropoltheaterEin Kammerspiel über die Sucht
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Jochen Schölch inszeniert im Metropoltheater mit „Der fünfte Schritt“ ein subtil beunruhigendes Stück über den Kampf gegen den Alkoholismus.
Kritik von Christian Jooß-Bernau
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