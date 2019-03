31. März 2019, 18:42 Uhr Der Blick der Forscherin "Geschützt ist ein relatives Wort"

Sind Helme gut - oder verleiten sie zu mehr Risiko? Und warum erleiden Mädchen häufiger Gehirnerschütterungen als Jungen? Inga Koerte sucht Antworten auf diese Fragen

Interview Von Sabine Buchwald

Unser Gehirn ist ein verletzliches Organ. Auch ein schwacher Schlag kann strukturelle Veränderungen zur Folge haben. Inga Koerte, Professorin für Neurobiologische Forschung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Ludwig-Maximilians-Universität, untersucht seit Jahren, wie sich Erschütterungen - vor allem beim Sport - auswirken. Allein ins Haunersche Kinderspital kommen wöchentlich etwa fünf bis zehn junge Patienten mit akuten Schädel-Hirn-Traumata. Durchschnittlich zwei Kinder mit chronischen Kopfschmerzen suchen dort Hilfe in der Kopfschmerzambulanz im Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ). Voraussichtlich von Mai an werden in einer sogenannten Concussion Clinic solche Fälle gebündelt.

SZ: Was passiert mit dem Gehirn bei einem Kopfball?

Inga Koerte: Dann gibt es eine Kopferschütterung. Kopferschütterungen entstehen durch Beschleunigung und eine schnelle Entschleunigung gegen einen Gegenstand. Dabei bewegt sich das Gehirn im Schädel, sodass Nervenverbindungen gedehnt, gezerrt oder gerissen werden können.

Spürt der Spieler etwas davon?

Nein, eine Kopferschütterung führt normalerweise nicht akut zu Symptomen.

Was ist der Unterschied zwischen einer Gehirn- und einer Kopferschütterung?

Eine Gehirnerschütterung geht mit neurologischen Symptomen wie Übelkeit oder Schwindel einher, man fühlt sich benommen, vielleicht kann man sich kurzzeitig an nichts mehr erinnern - oder man sieht verschwommen. Eine Gehirnerschütterung entsteht dadurch, dass das Gehirn innerhalb der Nervenflüssigkeit, in der es schwimmt, im knöchernen Schädel in Bewegung kommt. Es wird gedehnt und komprimiert. Dadurch kann es zu Verletzungen der Neuronen und auch der Nervenleitungen kommen. Bei einer Kopferschütterung hingegen werden meist die Verbindungen der Nervenzellen so stark gedehnt, dass sie vorübergehend nicht mehr gut funktionieren. Dazu kann es feinste Blutungen im Gehirngewebe geben.

Bei welchen Sportarten ist der Kopf eines Athleten besonders gefährdet?

Bei allen Kontaktsportarten wie Fußball oder American Football, Eishockey, Rugby, aber auch Kampfsportarten besteht ein erhöhtes Risiko. Aber auch beim Bodenturnen oder Cheerleading. Zwischen den Sportarten gibt es bestimmte Unterschiede: American-Football-Spieler zum Beispiel erleben sicher mehr Erschütterungen und zum Teil auch mit größerer Wucht als andere Sportler.

Aber ihr Kopf ist normalerweise durch einen Helm geschützt.

Geschützt ist ein relatives Wort. Die Helme sind dafür da, die Spieler vor allem vor Schädelfrakturen und Platzwunden zu schützen. Sie schützen aber nicht ausreichend vor einer Gehirnerschütterung. Dazu kommt oftmals das subjektive Empfinden, dass man weniger verletzlich ist, wenn man einen Helm trägt, und aggressiver spielt. Wir wissen allerdings noch nicht, ob es schlimmer ist, stärkere Schläge gegen den Kopf zu bekommen wie etwa beim Boxen. Oder viele Schläge, die weniger Wucht haben, wie sie beim Fußball vorkommen.

Spielt es eine Rolle, in welchem Alter man mit risikoreichen Sportarten beginnt?

Wir haben in den USA ehemalige American-Football-Spieler untersucht, die jahrelang in der Profiliga NFL gespielt haben. Und wir haben tatsächlich festgestellt, dass die Spieler, die schon auf dem Feld standen, bevor sie zwölf Jahre alt waren, deutlich mehr Veränderungen im Gehirn und im Nervenwasser aufwiesen, als die, die später begonnen haben. Eine weitere Studie hat herausgefunden, dass Footballspieler, die früher beginnen, eher die Symptome der Chronischen Traumatischen Enzephalopathie (CTE) entwickeln. Aber man muss immer kritisch bleiben. Das sind einzelne Studien, solche Daten müssen in weiteren Studien bestätigt werden, bevor man von einem echten Beweis sprechen kann.

Könnten Sie dennoch sagen, dass manche Sportarten nichts für Kinder sind?

Es gibt Hinweise darauf aus verschiedenen Richtungen, aus der medizinischen Bildgebung, von den Kollegen der Neurologie, von den Sportwissenschaften und der Biomechanik. Aber von einer Umsetzung in eine Empfehlung sind wir noch entfernt. Die Datenlage ist im Moment so, dass wir sagen: Da ist was, wir müssen nachschauen, wir brauchen robuste Daten, um da weiterzukommen. Wir müssen die Risikofaktoren herausfinden. Vom amerikanischen Fußballverband wurden Kopfbälle für unter Zehnjährige verboten. Ich finde das schwierig, denn die Altersgrenze impliziert ja, dass es ab elf Jahren in Ordnung wäre, mit dem Kopf den Ball zu spielen. Ist es aber vermutlich nicht.

Und wie ist es in der Pubertät?

Im Gehirn entsteht schon ab der Präpubertät ein wahres Feuerwerk, das macht es so besonders verletzlich für Einflüsse von außen. Jungs in diesem Alter und auch junge Männer sind deutlich risikobereiter, deshalb haben sie mehr Unfälle. Allerdings kennen sie oft auch ihren Körper besser. Kleine Jungen im Kindergartenalter trauen sich oft eher vom Klettergerüst zu springen als gleichaltrige Mädchen. Vor allem wenn Erwachsene zu ihnen sagen, dass sie das nicht machen sollen. Wenn Mädchen dann zum ersten Mal einen aggressiven Sport ausüben, haben manche kein so ausgeprägtes Körpergefühl. Das könnte einer der Gründe sein, weshalb sie dann häufiger Gehirnerschütterungen erleiden.

Spielen Mädchen anders?

Es ist nicht grundsätzlich so, dass Mädchen oder Frauen weniger hart spielen. Ob es zur Gehirnerschütterung kommt, hängt zum Beispiel mit der Stärke der Nackenmuskulatur zusammen, die den Kopf hält. Frauen haben im Durchschnitt eine schwächere Nackenmuskulatur als Männer. Dazu kommt, dass das weibliche Gehirn von Natur aus anders beschaffen ist als das männliche. Bei Frauen scheint die linke mit der rechten Gehirnhälfte häufiger im Austausch zu sein. Bei Männern besteht innerhalb einer Gehirnhälfte mehr Kommunikation. Und das Gehirn entwickelt sich in der Jugend unterschiedlich. Mich interessieren in meinen aktuellen Untersuchungen dabei vor allem die Auswirkungen des Hormonstatus bei Jugendlichen. Ich untersuche bei Frauen die Auswirkungen über den Zyklus hinweg und ob die Pille eventuell einen schützenden Effekt hat. In der Vergangenheit wurden weibliche Athletinnen in Studien oft außer Acht gelassen. Jetzt ist es verpflichtend, Frauen im gleichen Maße als Probandinnen einzuschließen.

Was bedeutet dieser Unterschied für Hirnverletzungen?

Der sogenannte Balken, in der Fachsprache Corpus callosum, dient dem Informationsaustausch zwischen den beiden Hirnhälften. Er wird aufgrund seiner Lage sehr häufig verletzt bei einem Schädel-Hirn-Trauma, bei Gehirnerschütterungen und wahrscheinlich auch bei Kopferschütterungen. Wenn nun genau diese Verbindung zwischen den Gehirnhälften besonders häufig benutzt wird, kann es sein, dass man mehr Symptome hat. Das könnte erklären, warum Frauen und Mädchen nach einem Schädel-Hirn-Trauma unter mehr Symptomen über einen längeren Zeitraum leiden. Vor allem unter emotionalen Symptomen, sodass sie sich einsam fühlen, Schwierigkeiten haben, Freundschaften zu schließen. Jungs sprechen eher von Beschwerden wie Kopfschmerzen oder Schlafstörungen.

Würden Sie Kontaktsportarten für Kinder und Jugendliche verbieten?

Es ist sicher kein guter Schluss aus unserer Forschung, irgendeine Sportart zu verbannen. Einiges ist abhängig vom Geschlecht und von der genetischen Veranlagung. Ich empfehle Kindern und Jugendlichen aber auf jeden Fall, regelmäßig Sport zu machen. Vor allem Mannschaftssportarten sind für die Gehirnentwicklung und die soziale Entwicklung wichtig. Nur sollte man den gesunden Menschenverstand einschalten: Wenn man viele Kopfbälle im Fußball spielt und sich danach nicht wohl fühlt, sollte man das möglichst vermeiden. Und wenn man eine Gehirnerschütterung hat, dann muss man in jedem Fall sofort raus aus dem Spiel.

Jeder ehrgeizige Sportler wird über seine Grenzen gehen und womöglich solche Zeichen missachten.

Das ist aber nicht klug. Wir wissen, je schneller man den Spieler bei einer Gehirnerschütterung aus dem Spiel rausholt und je gezielter man ihn behandelt, desto schneller ist er wieder einsatzbereit. Auch im Profisport sieht man: Wenn jemand eine Gehirnerschütterung hat, dann kann es sein, dass er ein großes Risiko eingeht, sich erneut zu verletzen oder nicht mehr so gut zu performen. Das hat dann auch Auswirkungen aufs Team. Es gibt ganz praktische Gründe für den Trainer, einen Spieler nach einer Gehirnerschütterung zu schonen. Es ist zu kurz gedacht, wenn der Erfolg für den Moment die höchste Priorität hat.